В Кремле прокомментировали ультиматум США к Турции из-за сделки по С-400

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В Кремле чрезвычайно негативно относятся ко всем ультиматумам, включая требования США к Турции отказаться от сделки с РФ по С-400, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее телеканал CNBC сообщил со ссылкой на источники, что США дали Турции две недели на отказ от покупки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 у России. В противном случае Вашингтон исключит Анкару из программы F-35 (компании) Lockheed Martin.
"В целом относимся чрезвычайно негативно, мы считаем непозволительным подобные ультиматумы", - заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов об отношении Кремля к подобным заявлениям.