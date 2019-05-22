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РИА Новости

В Кремле прокомментировали ультиматум США к Турции из-за сделки по С-400

11:49
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В Кремле чрезвычайно негативно относятся ко всем ультиматумам, включая требования США к Турции отказаться от сделки с РФ по С-400, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее телеканал CNBC сообщил со ссылкой на источники, что США дали Турции две недели на отказ от покупки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 у России. В противном случае Вашингтон исключит Анкару из программы F-35 (компании) Lockheed Martin.
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"В целом относимся чрезвычайно негативно, мы считаем непозволительным подобные ультиматумы", - заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов об отношении Кремля к подобным заявлениям.
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С-400 «Триумф»F-35Дмитрий ПесковМоскваРоссияСШАВ мире
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