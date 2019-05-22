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РИА Новости
Война в Сирии

Турецкие военные останутся на наблюдательных пунктах в сирийском Идлибе

11:49
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АНКАРА, 22 мая - РИА Новости. Турецкие военные не собираются покидать наблюдательные пункты по контролю над деэскалацией в сирийском Идлибе, несмотря на усиление напряженности в этом регионе, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.
"Может ли возникнуть ситуация, при которых произойдет отступление от наших наблюдательных пунктов? Нет. Турецкие ВС не будут делать ни одного шага назад, где бы они ни находились", - сказал Акар журналистам. Его цитирует телеканал NTV.
Он обвинил Дамаск в нарушении режима перемирия в Идлибе и добавил, что это грозит новым миграционным кризисом. Акар также сообщил, что ведет переговоры с российским коллегой Сергеем Шойгу для урегулирования ситуации в этом регионе в рамках сочинского соглашения.
По итогам переговоров президентов России и Турции - стран-гарантов перемирия в Сирии - в Сочи 17 сентября 2018 года министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе демилитаризованной зоны. Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года.
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