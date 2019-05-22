Турецкие военные останутся на наблюдательных пунктах в сирийском Идлибе

АНКАРА, 22 мая - РИА Новости. Турецкие военные не собираются покидать наблюдательные пункты по контролю над деэскалацией в сирийском Идлибе, несмотря на усиление напряженности в этом регионе, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

"Может ли возникнуть ситуация, при которых произойдет отступление от наших наблюдательных пунктов? Нет. Турецкие ВС не будут делать ни одного шага назад, где бы они ни находились", - сказал Акар журналистам. Его цитирует телеканал NTV

Он обвинил Дамаск в нарушении режима перемирия в Идлибе и добавил, что это грозит новым миграционным кризисом. Акар также сообщил, что ведет переговоры с российским коллегой Сергеем Шойгу для урегулирования ситуации в этом регионе в рамках сочинского соглашения.