Россия выступает за созыв комиссии по СВПД, заявили в МИД

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Москва выступает за созыв совместной комиссии по СВПД по иранской ядерной программе, назрела серьезная необходимость для откровенного разговора, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы выступаем в пользу проведения этого мероприятия, назрел откровенный разговор. Как когда-то говорилось, надо посмотреть друг другу в глаза и понять, что мы вообще собираемся делать в этой связи", - сказал Рябков журналистам по итогам заседания внутрикфракционной группы "Единой России" под руководством Адальби Шхагошева.

"Пока, к сожалению, от координаторов совместной комиссии от ЕС должного отклика нет", - добавил он.

По словам Рябкова, Москва хочет, чтобы обсуждение коснулось "всего спектра имеющихся проблем".

"Я напомню, что нынешние действия иранской стороны не представляют собой нарушения требований СВПД, все, что было объявлено - это решение Ирана приостановить выполнение добровольно принятых обязательств. Тем не менее, есть целая серия других вопросов: надо запускать механизм INSTEX - обслуживание торговых расчетов, делать его открытым для третьих стран, расширять его функционал на возможность использования в целях обслуживания сделок по поставкам иранской сырой нефти. Все эти темы подлежат обсуждению в рамках совместной комиссии. Время есть, ничего драматизировать не надо",- подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.

В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.