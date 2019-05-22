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РИА Новости

Россия выступает за созыв комиссии по СВПД, заявили в МИД

11:47
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Москва выступает за созыв совместной комиссии по СВПД по иранской ядерной программе, назрела серьезная необходимость для откровенного разговора, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы выступаем в пользу проведения этого мероприятия, назрел откровенный разговор. Как когда-то говорилось, надо посмотреть друг другу в глаза и понять, что мы вообще собираемся делать в этой связи", - сказал Рябков журналистам по итогам заседания внутрикфракционной группы "Единой России" под руководством Адальби Шхагошева.
"Пока, к сожалению, от координаторов совместной комиссии от ЕС должного отклика нет", - добавил он.
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По словам Рябкова, Москва хочет, чтобы обсуждение коснулось "всего спектра имеющихся проблем".
"Я напомню, что нынешние действия иранской стороны не представляют собой нарушения требований СВПД, все, что было объявлено - это решение Ирана приостановить выполнение добровольно принятых обязательств. Тем не менее, есть целая серия других вопросов: надо запускать механизм INSTEX - обслуживание торговых расчетов, делать его открытым для третьих стран, расширять его функционал на возможность использования в целях обслуживания сделок по поставкам иранской сырой нефти. Все эти темы подлежат обсуждению в рамках совместной комиссии. Время есть, ничего драматизировать не надо",- подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.
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В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.
Ранее главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о регистрации совместного механизма расчетов с Ираном INSTEX. На первом этапе он должен обеспечить поставки лекарств, медицинского оборудования и сельхозпродукции. Решение о создании платежного механизма для взаимодействия с Ираном в обход американских санкций было принято после выхода Соединенных Штатов из ядерной сделки.
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Приостановка Ираном участия в ядерной сделкеСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)РоссияИранВ мире
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