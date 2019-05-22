Премьер Украины подтвердил, что передаст свое заявление об отставке в Раду

КИЕВ, 22 мая – РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подтвердил, что передаст в среду свое заявление об отставке на рассмотрение в Верховную раду.

Ранее Гройсман заявил, что в среду подаст заявление об отставке. Согласно закону, заявление об отставке должно быть рассмотрено Верховной радой в течение десяти дней после поступления соответствующего заявления. Отставку премьера принимает Рада, что влечет за собой отставку всего кабинета министров. Правительство, чью отставку принял парламент, продолжает выполнять свои обязанности до начала работы нового кабмина.

"Сегодня, в среду, свое заявление я подам в Верховную раду Украины", - заявил Гройсман на заседании в среду, которое транслировалось онлайн.