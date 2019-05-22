Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-22T11:39Z
https://ria.ru/20190522/1554791393.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155108/28/1551082830_0:130:1609:1035_1036x0_80_0_0_9fcbf1ec5476c2615af154c6f777ccc2.jpg
РИА Новости

Премьер Украины подтвердил, что передаст свое заявление об отставке в Раду

11:39
264
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПремьер-министр Украины Владимир Гройсман
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Архивное фото
КИЕВ, 22 мая – РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подтвердил, что передаст в среду свое заявление об отставке на рассмотрение в Верховную раду.
Ранее Гройсман заявил, что в среду подаст заявление об отставке. Согласно закону, заявление об отставке должно быть рассмотрено Верховной радой в течение десяти дней после поступления соответствующего заявления. Отставку премьера принимает Рада, что влечет за собой отставку всего кабинета министров. Правительство, чью отставку принял парламент, продолжает выполнять свои обязанности до начала работы нового кабмина.
"Сегодня, в среду, свое заявление я подам в Верховную раду Украины", - заявил Гройсман на заседании в среду, которое транслировалось онлайн.
Он также сказал, что "верит во все, что делал раньше", и будет и дальше делать все необходимое для развития Украины.
Владимир Гройсман
20 мая, 22:29
Рада не примет отставку Гройсмана, считает замминистра
111010
Обсудить 1
Владимир ГройсманВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Владимир Зеленский после церемонии инаугурации в Верховной Раде в Киеве
Зеленский отменил указ о назначении Зеркаль замглавы его администрации
РИА
Новости
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий
Парубий заявил, что решение Зеленского о роспуске Рады будет обжаловано
Автомобиль Гражданской гвардии Испании
В Испании потребовали приостановить статус депутатов, которых судит ВС
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в Хельсинки
Возможность для встречи Путина и Трампа есть, заявил Рябков
Лента
новостей
Власти Калининграда намерены убрать "интим-автобус" из центра города
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме прокомментировали идею Зеленского о референдуме
Газовое месторождение во Львовской области Украины
МВФ больше не требует от Украины поднять цену на газ, заявили в Киеве
Владимир Зеленский
В Раде зарегистрировали первый законопроект Зеленского
Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко
В Киеве посетовали, что Украину обсуждают без ее участия
Киев
Песков: Москва хочет, чтобы на Украине обеспечивались права русскоязычных
Военный самолет F-35
Выход Турции из программы F-35 не критичен для Анкары, считает эксперт
Москва
Кремль ждет от Киева шагов по выполнению минских соглашений, заявил Песков
Сторонники Николаса Мадуро во время демонстрации у правительственного дворца Мирафлорес в Каракасе
Рябков: Россия будет противостоять попыткам совершить переворот в Венесуэле
Район Гуомао (Guomao) в Пекине
Китай выступил против возможного внесения в черный список США Hikevision
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
В Кремле напомнили Киеву, что на Украине идет гражданская война
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:18Путин отметил особую роль профсоюзов в современном гражданском обществе
15:18Решения профсоюзов должны быть взвешенными, заявил Путин
15:17Путин призвал расширить работу в формате "власть-работодатели-профсоюзы"
15:17В Сирии террористы выпустили 17 ракет по авиабазе Хмеймим
15:17Дагестанского депутата подозревают в создании преступного сообщества
15:16Власти Шри-Ланки продлили на месяц режим ЧП, введенный после терактов
15:15Больница Сиены удвоила число сотрудников после ДТП с автобусом
15:15Путин: таланты и способности человека остаются основной ценностью в мире
15:13Путин встретится с президентом Республики Конго
15:13Шестун объявил о прекращении голодовки в СИЗО
15:11Путин вручит госнаграды выдающимся россиянам и иностранным гражданам
15:10В УФСИН опровергли связь найденного в Кольчугино осужденного с террористами
15:10Путин призвал своевременно решать проблемы в области трудовых отношений
15:07РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками
15:07Ди Каприо заявил, что предпочел бы жить в эпоху без мобильных телефонов
15:05Производитель рассказал о разработке нового плацкартного вагона для РЖД
15:05В Госдуме готовы проработать вопрос об ответственности за имитацию банкнот
15:04Скончался бывший король Малайзии, султан штата Паханг
15:03Указ Зеленского о роспуске Рады нарушает конституцию, считает Медведчук
15:03Путин: развитие профсоюзов должно идти на основе новых идей и технологий
Лента новостейМолния