В Госдуме прокомментировали идею Зеленского о референдуме

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит выстраивать братские отношения с Россией, а проводить референдум по этому поводу - напрасная трата времени и денег, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.

Ранее глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что глава государства намерен инициировать проведение референдума по вопросу переговоров с Россией.

"Если Зеленский решил по каждому поводу проводить референдумы, то далеко они не уедут и отстанут безвозвратно. И так понятно, что украинский народ настроен на возвращение некогда утраченных партнерских и дружеских отношений между нашими странами, а референдум - это напрасная трата денег и времени", - сказал Шеремет РИА Новости.

По его мнению, подобное решение может говорить о неуверенности Зеленского, "а также желании переложить ответственность за принятие политических решений на население, а самому отсидеться в тени". "Все это не делает ему чести. И ежу понятно, как вести себя с соседом, с братским народом", - считает депутат.

По его словам, если Зеленский продолжит курс антироссийской политики, то тем самым даст шанс на реванш своим оппонентам.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.