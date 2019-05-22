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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали идею Зеленского о референдуме

11:31
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит выстраивать братские отношения с Россией, а проводить референдум по этому поводу - напрасная трата времени и денег, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что глава государства намерен инициировать проведение референдума по вопросу переговоров с Россией.
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"Если Зеленский решил по каждому поводу проводить референдумы, то далеко они не уедут и отстанут безвозвратно. И так понятно, что украинский народ настроен на возвращение некогда утраченных партнерских и дружеских отношений между нашими странами, а референдум - это напрасная трата денег и времени", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его мнению, подобное решение может говорить о неуверенности Зеленского, "а также желании переложить ответственность за принятие политических решений на население, а самому отсидеться в тени". "Все это не делает ему чести. И ежу понятно, как вести себя с соседом, с братским народом", - считает депутат.
По его словам, если Зеленский продолжит курс антироссийской политики, то тем самым даст шанс на реванш своим оппонентам.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Президент Украины Владимир Зеленский и его советник Андрей Богдан во время встречи с руководством Верховной Рады. 21 мая 2019
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Политолог: отношения Украины с Россией – вопрос, не требующий референдумаНа Украине могут провести референдум о переговорах с Россией, заявили в Киеве. Это – часть политической игры нового президента, считает политолог Владимир Шаповалов. Свое мнение он высказал в эфире радио Sputnik.
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