Мурманские власти разработали план для повышения качества жизни северян

МУРМАНСК, 22 мая – РИА Новости. Правительство Мурманской области разработало 100 конкретных шагов, которые должны в ближайшее время обеспечить повышение качества жизни северян и экономическое развитие региона на 2019 год, среди них – социальные меры, строительство жилья и объектов городской среды.

Как отметили в правительстве, план дополняет уже запущенные в рамках национальных проектов мероприятия, чтобы кардинально изменить социально-экономическую ситуацию в области. "Этот план – серьёзные дополнительные обязательства, которые берет на себя правительство области, но это те решения, результат от которых будет ощутим для наших жителей уже в этом году", – сказал врио губернатора Андрей Чибис за заседании регионального правительства.

В частности, до конца 2019 года в Мурманской области появятся 130 новых объектов городской среды. Как сообщила помощник врио губернатора Ольга Вовк, в документе закреплена ответственность по обустройству уже в этом году не менее 25 детских городков, оформлению 60 арт-объектов, созданию 20 художественных световых пространств, а также 25 знаковых объектов в городах Мурманской области.

Кроме того, направление плана "Комфортная городская среда" предполагает создание в городах региона по 17 общественных лыжных трасс и катков, 20 новых спортивных объектов для подростков и молодёжи.