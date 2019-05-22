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РИА Новости
Мурманская область

Мурманские власти разработали план для повышения качества жизни северян

11:11
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МУРМАНСК, 22 мая – РИА Новости. Правительство Мурманской области разработало 100 конкретных шагов, которые должны в ближайшее время обеспечить повышение качества жизни северян и экономическое развитие региона на 2019 год, среди них – социальные меры, строительство жилья и объектов городской среды.
Как отметили в правительстве, план дополняет уже запущенные в рамках национальных проектов мероприятия, чтобы кардинально изменить социально-экономическую ситуацию в области. "Этот план – серьёзные дополнительные обязательства, которые берет на себя правительство области, но это те решения, результат от которых будет ощутим для наших жителей уже в этом году", – сказал врио губернатора Андрей Чибис за заседании регионального правительства.
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В частности, до конца 2019 года в Мурманской области появятся 130 новых объектов городской среды. Как сообщила помощник врио губернатора Ольга Вовк, в документе закреплена ответственность по обустройству уже в этом году не менее 25 детских городков, оформлению 60 арт-объектов, созданию 20 художественных световых пространств, а также 25 знаковых объектов в городах Мурманской области.
Кроме того, направление плана "Комфортная городская среда" предполагает создание в городах региона по 17 общественных лыжных трасс и катков, 20 новых спортивных объектов для подростков и молодёжи.
План охватывает практически все сферы жизни области – от социальной поддержки и развития государственно-частного партнерства до возвращения рыбы на мурманский берег и развития туризма. "Сегодняшнее освоение Севера многие эксперты сравнивают с развитием космоса. Наша задача – стать по-настоящему столицей Арктики", - сказал Чибис.
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