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РИА Новости

Китай выступил против возможного внесения в черный список США Hikevision

11:10
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРайон Гуомао (Guomao) в Пекине
Район Гуомао (Guomao) в Пекине
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Район Гуомао (Guomao) в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 22 мая - РИА Новости. Китай выступает против государственного давления, которое использует США для очернения китайских компаний, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Лу Кан, комментируя возможное введение новых ограничительных мер со стороны США против компании Hikvision.
Ранее издание New York Times со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения ограничительных мер в отношении китайской компаний Hikvision, одного из крупнейших производителей систем видеонаблюдения.
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"Мы уже выражали свою позицию относительно использования США государственной силы для очернения и оказания давления на компании других стран, в том числе китайских компаний. Мы уже выражали свой протест по этому поводу", - заявил на брифинге Лу Кан.
По данным New York Times, если американская сторона решит применить ограничения в отношении компании, она попадет в черный список США. Причиной возможных мер может стать вера администрации Трампа в то, что Китай представляет экономическую, геополитическую и технологическую угрозу.
Сообщается, что компания Hikvision среди прочего производит дорожные камеры, тепловизоры и беспилотники. Hikvision заявляет, что ее продукция позволяет клиентам отслеживать передвижения людей в стране по их чертам лица, характеристикам тела или походке, а также находить необычную активность - например, если люди внезапно побежали или стала собираться толпа, пишет издание. Отмечается, что министерство торговли США может требовать, чтобы американские компании получали разрешение правительства для поставок компонентов Hikvision, тем самым, как отмечает газета, ограничить доступ китайской фирмы к технологиям, способствующим обеспечению работы ее оборудования.
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