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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Москалькова поддержала письмо Зеленскому, напомнив о Вышинском

10:55
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ. 10 апреля 2019
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ. 10 апреля 2019
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поддержала открытое письмо международных правозащитных организаций Amnesty International, Human Rights Watch и Freedom House президенту Украины Владимиру Зеленскому, напомнив о деле руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщили в пресс-службе омбудсмена.
Правозащитники потребовали обратить внимание на серьёзный рост насилия в отношении гражданских активистов, участниц женского движения и других представителей гражданского общества, отмечается на сайте Москальковой.
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"Мы неоднократно обращались в международные органы и организации по защите прав человека с призывом оказать поддержку российским гражданам, оказавшимся жертвами "охоты на ведьм" на территории Украины. Достаточно вспомнить, что главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский уже больше года находится в заключении по несправедливому и незаконному обвинению, а примеры российских журналистов Евгения Примакова и Владимира Соловьева, корреспондентов Первого канала и ВГТРК Ольги Юрьевой и Валентины Соловьевой, задержанных и высланных из страны пограничной службой Украины, примеры еще нескольких десятков репрессированных журналистов, указывают на прогрессирующее ущемления свободы слова, основополагающих принципов и норм права, элементарной человечности и здравого смысла", - говорится в сообщении на сайте российского омбудсмена.
Москалькова выразила надежду, что Зеленский сможет остановить эту опасную тенденцию, обеспечив на территории страны соблюдение прав и свобод человека и гражданина, международных норм, принципов и стандартов.
В открытом письме международных правозащитных организаций Amnesty International, Human Rights Watch и Freedom House в частности говорится о том, что свобода в сфере СМИ продолжает находиться под давлением на Украине. "Гражданская организация "Институт Массовой Информации", которая занимается защитой прав журналистов, задокументировала больше 200 нарушений в сфере свободы слова на Украине в 2018 году, включая 31 случай, когда на журналистов были произведены физические нападения", - говорится в письме.
Отмечается, что в 2019 году представители СМИ на Украине продолжают сталкиваться с проблемами. Журналисты продолжают обжаловать судебные решения, которые дают органам власти доступ к их мобильным телефонам, а телевизионные каналы попадают под санкции из-за утверждений, что их пророссийская позиция подрывает суверенитет Украины, что в свою очередь может иметь такие последствия как отзыв лицензии на вещание. Физические нападения на журналистов также продолжаются, пишут правозащитники.
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"Мы просим вас как президента заявить о недопустимости выборочного применения судебных решений по доступу к источникам информации и недопустимости терпимого отношения к преследованиям и нападениям на журналистов, а также о необходимости гарантий свободного доступа в страну иностранных журналистов", - говорится в обращении правозащитных организаций.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского. Сейчас арест журналиста продлен до 22 июля.
В апреле 2019 года более 250 журналистов в России и по всему миру подписали обращение к Зеленскому с призывом освободить Вышинского. Ранее почти 50 политиков, журналистов, общественных деятелей и правозащитников в странах Латинской Америки также направили свои обращения украинским властям.
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Арест Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийТатьяна МоскальковаВ мире
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