В Госдуме поддержали законопроект о регулировании СПИКов

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, вносящий изменения в закон "О промышленной политике в РФ" в отношении регулирования специальных инвестиционных контрактов (СПИКов).

На рассмотрение Думы документ планируется вынести 28 мая. Законопроект, внесенный правительством РФ, направлен на совершенствование механизма СПИКов в целях развития высокотехнологичного производства и стимулирования импортозамещения. В частности, уточняется предмет СПИКа, вводится конкурсный отбор участников специнвестконтракта и увеличивается предельный срок действия такого контракта.

Согласно документу, предметом заключения СПИКа будет не создание или модернизация и освоение производства промышленной продукции, как это предусмотрено действующим механизмом, а разработка и внедрение современных технологий, перечень которых утвердит кабмин. Если раньше такие контракты заключались по любым видам продукции, то теперь предметом СПИКа станет исключительно высокотехнологичная продукция и ее серийное производство в РФ, при наличии разработанной или приобретенной современной технологии, пояснял ранее премьер-министр Дмитрий Медведев.

Предельный срок действия СПИКа увеличивается документом с 10 до 15 лет для проектов с объемом инвестиций не более 50 миллиардов рублей, до 20 лет - с инвестициями свыше 50 миллиардов. При этом отменяется ограничение срока предоставления налоговых льгот (сейчас до 2025 гола) и исключается требование минимального объема инвестиций для возможности претендовать на заключение СПИКа. Планируется открыть режим СПИКа для малого бизнеса - критерием будет важность проекта, а не объем инвестиций, отмечал глава кабмина.

Комитет, поддержав законопроект, отметив необходимость его последующей доработки, в том числе регламентацию правового статуса СПИКов, уже заключенных без участия РФ. Действующий механизм допускает заключение таких СПИКов. Законопроект же предусматривает обязательное участие РФ, ее субъектов и муниципальных образований в СПИКе и одновременно продление действующих контрактов, в том числе заключенных без участия РФ. Из текста законопроекта также не ясно, как соотносится проведение открытого конкурсного отбора и деятельность комиссии по заключению, изменению и расторжению СПИКа.