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РИА Новости

В Госдуме поддержали законопроект о регулировании СПИКов

10:52
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы РФ / В здании Государственной Думы РФ
В здании Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы РФ /
В здании Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, вносящий изменения в закон "О промышленной политике в РФ" в отношении регулирования специальных инвестиционных контрактов (СПИКов).
На рассмотрение Думы документ планируется вынести 28 мая. Законопроект, внесенный правительством РФ, направлен на совершенствование механизма СПИКов в целях развития высокотехнологичного производства и стимулирования импортозамещения. В частности, уточняется предмет СПИКа, вводится конкурсный отбор участников специнвестконтракта и увеличивается предельный срок действия такого контракта.
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017. 2 июня 2017
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Согласно документу, предметом заключения СПИКа будет не создание или модернизация и освоение производства промышленной продукции, как это предусмотрено действующим механизмом, а разработка и внедрение современных технологий, перечень которых утвердит кабмин. Если раньше такие контракты заключались по любым видам продукции, то теперь предметом СПИКа станет исключительно высокотехнологичная продукция и ее серийное производство в РФ, при наличии разработанной или приобретенной современной технологии, пояснял ранее премьер-министр Дмитрий Медведев.
Предельный срок действия СПИКа увеличивается документом с 10 до 15 лет для проектов с объемом инвестиций не более 50 миллиардов рублей, до 20 лет - с инвестициями свыше 50 миллиардов. При этом отменяется ограничение срока предоставления налоговых льгот (сейчас до 2025 гола) и исключается требование минимального объема инвестиций для возможности претендовать на заключение СПИКа. Планируется открыть режим СПИКа для малого бизнеса - критерием будет важность проекта, а не объем инвестиций, отмечал глава кабмина.
Комитет, поддержав законопроект, отметив необходимость его последующей доработки, в том числе регламентацию правового статуса СПИКов, уже заключенных без участия РФ. Действующий механизм допускает заключение таких СПИКов. Законопроект же предусматривает обязательное участие РФ, ее субъектов и муниципальных образований в СПИКе и одновременно продление действующих контрактов, в том числе заключенных без участия РФ. Из текста законопроекта также не ясно, как соотносится проведение открытого конкурсного отбора и деятельность комиссии по заключению, изменению и расторжению СПИКа.
В заключении комитета на законопроект отмечается, что в рамках действующего механизма подписано 33 федеральных СПИКов, при реализации которых может появиться более 15,5 тысяч новых рабочих мест. При этом суммарный объем заявленных инвестиций в промышленность в них превысит 725 миллиардов рублей (в рамках СПИКов - порядка 438 миллиардов), объем произведенной продукции превысит 10 триллионов рублей, а реализованной - составит порядка 10,8 триллиона рублей.
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