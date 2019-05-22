Дело завели на главврача уральской больницы после инцидента с пенсионеркой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Административное дело возбудили в отношении главврача городской больницы Первоуральска в Свердловской области, где пенсионерке пришлось на коленях спускаться со второго этажа больницы, сообщил в среду пресс-центр прокуратуры региона.

Ранее в сообществе " Инцидент. Первоуральск " в социальной сети "ВКонтакте" было опубликовано видео, на котором видно, как пожилая женщина на коленях спускается по лестнице из травмпункта на втором этаже больницы. В городской администрации РИА Новости пояснили, что подъемник для маломобильных граждан в больнице работает, но чтобы им воспользоваться, нужно обратиться за помощью в регистратуру, чего пенсионерка не сделала. Областная прокуратура начала проверку по данному инциденту.

По данным прокуратуры, в ходе проверки выяснилось, что на втором этаже травмпункта кнопка вызова персонала для обеспечения доступа инвалидов в здание не обозначена табличкой со знаком–пиктограммой "Инвалид" и стилизованным звонком в углу таблички.

Администрация больницы не назначила ответственного работника за обслуживание подъемника, а указатели направления в поликлинике, регламентирующие путь к ближайшему доступному элементу для маломобильных граждан, не соответствуют требованиям ГОСТ (на дверях входа в поликлинику имеется распечатанная на листе формата А4 информация о том, что "вход для маломобильных граждан с правого торца здания"), поясняет прокуратура.

Также в настоящее время в больнице имеется обученный персонал, но никто из медицинских сотрудников не допущен к обслуживанию и работе с подъемным устройством в травмпункте, уточняет прокуратура.

"В связи с этим прокуратура в отношении главного врача "Городская больница города Первоуральск" возбудила дело об административном правонарушении по статье 9.13 КоАП РФ (уклонение от исполнения требований к обеспечению условий для доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры). Рассмотрение административного дела назначено на 23 мая", - говорится в сообщении.

Кроме этого, прокуратура внесла представление министру здравоохранения области с требованием устранения выявленных нарушений законодательства о социальном обслуживании маломобильных групп населения, уточняется в сообщении.