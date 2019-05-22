Зеленский назначил представителя президента Украины в правительстве

КИЕВ, 22 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил эксперта по вопросам энергетики Андрея Геруса его представителем в кабинете министров, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в среду.
"Назначить Геруса Андрея Михайловича представителем президента Украины в кабинете министров Украины", - говорится в указе.
Герус в штабе Зеленского был экспертом по вопросам энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и антимонопольного регулирования.
Вчера, 18:56Зеленский сменил начальника Генштаба ВСУ