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РИА Новости

Суд на Урале продлил арест блогера Устинова

10:38
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая – РИА Новости, Ольга Ерачина. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в среду продлил на четыре месяца арест блогера и владельца ряда интернет-ресурсов Александра Устинова, которому вменяют мошенничество, сообщила РИА Новости представитель суда.
"Суд продлил срок содержания под стражей на четыре месяца – по 25 сентября включительно", – сказала собеседница агентства.
Ранее Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга арестовал до 25 мая автора Telegram-каналов "Устинов троллит" и "ДИП губернатора" Устинова по подозрению в мошенничестве организованной группой либо в особо крупном размере. Помимо этого, были арестованы помощники Устинова Илья Бесценный и Антон Старк. Устинов обжаловал арест, однако облсуд оставил его в силе.
В конце ноября прошлого года ряд местных СМИ сообщил о задержании Устинова в отеле Hyatt в Екатеринбурге при передаче денег. По информации СМИ, автора Telegram-канала задержали с поличным сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД.
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Позже Артемовский машиностроительный завод "Вентпром" выступил с заявлением о задержании Устинова, который якобы подозревается в вымогательстве денег у руководства предприятия, местных властей, высокопоставленных политиков и бизнесменов в обмен на отказ от публикации порочащей информации.
По данным предприятия, международная группа, в которую помимо Устинова входили граждане Украины, была создана для организации мошеннических схем и вымогательства путем распространения в интернете недостоверных сведений о конкретных лицах и организациях.
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