Суд на Урале продлил арест блогера Устинова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая – РИА Новости, Ольга Ерачина. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в среду продлил на четыре месяца арест блогера и владельца ряда интернет-ресурсов Александра Устинова, которому вменяют мошенничество, сообщила РИА Новости представитель суда.

"Суд продлил срок содержания под стражей на четыре месяца – по 25 сентября включительно", – сказала собеседница агентства.

Ранее Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга арестовал до 25 мая автора Telegram-каналов "Устинов троллит" и "ДИП губернатора" Устинова по подозрению в мошенничестве организованной группой либо в особо крупном размере. Помимо этого, были арестованы помощники Устинова Илья Бесценный и Антон Старк. Устинов обжаловал арест, однако облсуд оставил его в силе.

В конце ноября прошлого года ряд местных СМИ сообщил о задержании Устинова в отеле Hyatt в Екатеринбурге при передаче денег. По информации СМИ, автора Telegram-канала задержали с поличным сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД.

Позже Артемовский машиностроительный завод "Вентпром" выступил с заявлением о задержании Устинова, который якобы подозревается в вымогательстве денег у руководства предприятия, местных властей, высокопоставленных политиков и бизнесменов в обмен на отказ от публикации порочащей информации.