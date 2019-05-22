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РИА Новости
Война в Сирии

В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

10:33
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© AFP 2019 / Omar Haj KadourПанорама селения Кансфра в провинции Идлиб
Панорама селения Кансфра в провинции Идлиб
© AFP 2019 / Omar Haj Kadour
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 18 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 12, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 18 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – один, Латакия - 11, Хама - шесть. Турецкой частью представительства зафиксировано 12 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо - один, Латакия - два, Хама - девять", - говорится в бюллетене.
Провинция Идлиб в Сирии
Вчера, 22:23
Российские военные сообщили о подготовке постановочных химатак в Сирии
Сообщается, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведена гуманитарная акция в населенном пункте Алеппо. Выдано 500 продовольственных наборов общим весом 3,45 тонны.
Отмечается, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось - 2518. Число вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также осталось прежним - 234.
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3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииСирияРоссия
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