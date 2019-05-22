В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 18 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 12, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 18 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – один, Латакия - 11, Хама - шесть. Турецкой частью представительства зафиксировано 12 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо - один, Латакия - два, Хама - девять", - говорится в бюллетене.

Сообщается, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведена гуманитарная акция в населенном пункте Алеппо. Выдано 500 продовольственных наборов общим весом 3,45 тонны.