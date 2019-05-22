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РИА Новости
Война в Сирии

Россия и Сирия отвергли идею США об отправке гумконвоя в Рукбан

10:32
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© AP Photo / Raad Adayleh, FileЛагерь беженцев Эр-Рукбан
Лагерь беженцев Эр-Рукбан
© AP Photo / Raad Adayleh, File
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россия и Сирия отвергли идею США отправить еще один гуманитарный конвой в сирийский лагерь беженцев Рукбан, выразив мнение, что необходимо выпустить оттуда людей, об этом говорится в совместном заявлении начальника национального центра управления обороной РФ генерала-полковника Михаила Мизинцева и министра муниципального управления и экологии САР Хусейна Махлюфа.
"Представители американской стороны вновь призывают к проведению третьего гуманитарного конвоя, но мы неоднократно убеждались из практического опыта, что к решению проблем беженцев этот путь не ведет, а лишь позволяет обеспечить всем необходимым подконтрольных США боевиков. Такой подход к решению проблемы Рукбана неприемлем", - говорится в заявлении.
Руководители межведомственного координационного штаба РФ и Сирии призвали представителей командования США пресечь в зоне Эт-Танф деструктивную деятельность подконтрольных бандформирований, обеспечить свободный выход жителей лагеря Рукбан, а также оказать помощь в заправке топливом автотранспорта, который используется для эвакуации беженцев.
Также в заявлении указывается на необходимость активизировать процесс вывода сирийских граждан и закрыть вопрос с Рукбаном за оставшиеся дни мая и июнь, так как в июле-августе в условиях дефицита воды и продовольствия, а также установления жары жизнь там станет абсолютно невыносимой.
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В лагере Рукбан остаются три четверти населения
На сегодняшний день из Рукбана вышли 12 тысяч 967 сирийских граждан, из них за истекшую неделю 675 человек. Отмечается, что это существенно меньше, чем в предыдущий аналогичный период (1290 человек).
Мизинцев и Махлюф напомнили о катастрофической ситуации в лагере Эль-Холь, где гуманитарная обстановка остается критической. Отмечается, что лагерь переполнен и наблюдается тенденция к увеличению его населения, что ведет к гуманитарной катастрофе.
"Напоминаем американской стороне, что оккупируя часть территории САР в зоне вокруг Эт-Танфа, они должны заботиться о гражданском населении так же, как они кормят своих военных... Необходимо помнить, что каждый день промедления в расформировании лагерей беженцев Рукбан и Эль-Холь уносит от семи до десяти человеческих жизней", - подчеркивается в заявлении.
Кроме того, Мизинцев и Махлюф призвали американскую сторону снять препятствия для возвращения жителей Рукбана и Эль-Холь в родные места, навсегда ликвидировать эти лагеря, освободить территории в зоне Эт-Танф, на левом берегу реки Евфрат и передать их законному правительству.
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