Россия и Сирия отвергли идею США об отправке гумконвоя в Рукбан

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россия и Сирия отвергли идею США отправить еще один гуманитарный конвой в сирийский лагерь беженцев Рукбан, выразив мнение, что необходимо выпустить оттуда людей, об этом говорится в совместном заявлении начальника национального центра управления обороной РФ генерала-полковника Михаила Мизинцева и министра муниципального управления и экологии САР Хусейна Махлюфа.

"Представители американской стороны вновь призывают к проведению третьего гуманитарного конвоя, но мы неоднократно убеждались из практического опыта, что к решению проблем беженцев этот путь не ведет, а лишь позволяет обеспечить всем необходимым подконтрольных США боевиков. Такой подход к решению проблемы Рукбана неприемлем", - говорится в заявлении.

Руководители межведомственного координационного штаба РФ и Сирии призвали представителей командования США пресечь в зоне Эт-Танф деструктивную деятельность подконтрольных бандформирований, обеспечить свободный выход жителей лагеря Рукбан, а также оказать помощь в заправке топливом автотранспорта, который используется для эвакуации беженцев.

Также в заявлении указывается на необходимость активизировать процесс вывода сирийских граждан и закрыть вопрос с Рукбаном за оставшиеся дни мая и июнь, так как в июле-августе в условиях дефицита воды и продовольствия, а также установления жары жизнь там станет абсолютно невыносимой.

На сегодняшний день из Рукбана вышли 12 тысяч 967 сирийских граждан, из них за истекшую неделю 675 человек. Отмечается, что это существенно меньше, чем в предыдущий аналогичный период (1290 человек).

Мизинцев и Махлюф напомнили о катастрофической ситуации в лагере Эль-Холь, где гуманитарная обстановка остается критической. Отмечается, что лагерь переполнен и наблюдается тенденция к увеличению его населения, что ведет к гуманитарной катастрофе.

"Напоминаем американской стороне, что оккупируя часть территории САР в зоне вокруг Эт-Танфа, они должны заботиться о гражданском населении так же, как они кормят своих военных... Необходимо помнить, что каждый день промедления в расформировании лагерей беженцев Рукбан и Эль-Холь уносит от семи до десяти человеческих жизней", - подчеркивается в заявлении.