Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-22T10:26Z
https://ria.ru/20190522/1554787512.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155315/21/1553152114_0:0:3090:1739_1036x0_80_0_0_cfc9fed2d111aadba53fb95eb9e596b4.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев

10:26
130
© AFP 2019 / Delil SouleimanСирийские беженцы
Сирийские беженцы
© AFP 2019 / Delil Souleiman
Сирийские беженцы. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Свыше тысячи беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратился 1 021 беженец, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 314 человек (женщин – 94, детей – 160), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 707 человек (женщин – 212, детей – 361)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в места постоянного проживания внутри Сирии вернулись 11 сирийцев.
За прошедшие сутки российской стороной в Алеппо проведена одна гуманитарная акция, в ходе которой нуждающимся жителям САР выдано 500 продовольственных наборов общим весом 3,45 тонны.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
00:33
Госдеп заявил о "признаках" применения сирийскими властями химоружия
По данным центра приема беженцев, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 2,8 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 35 взрывоопасных предметов.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
200000
Обсудить 0
Война в СирииСирияРоссия
Рекомендуем
Панорама селения Кансфра в провинции Идлиб
В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
РИА
Новости
Лагерь беженцев Эр-Рукбан
Россия и Сирия отвергли идею США об отправке гумконвоя в Рукбан
Города мира. Амстердам
Замминистра Нидерландов ушел в отставку из-за ошибок в докладе о мигрантах
Франция предложила Турции разместить свои системы ПВО SAMP-T
Лента
новостей
Директор Ближневосточного департамента МИД России Сергей Вершинин
Запуск конституционной комиссии по Сирии близок, считают в МИД
Эксперты ООН в Сирии
Рябков прокомментировал заявления по химоружию в Сирии
СМИ: миссия МВФ сократит график работы на Украине
Учения в Каспийском море
Каспийская флотилия получит беспилотники для наведения кораблей на цель
Президент Молдавии Игорь Додон
Додон дал депутатам две недели на создание коалиции
Брифинг заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова
Рябков: Россия будет прилагать все усилия для нормализации отношений с США
Президент РФ Владимир Путин
Путин отметил роль персонализированной медицины в здравоохранении
Боевики попытались атаковать позиции сирийской армии
Турецкие военные останутся на наблюдательных пунктах в сирийском Идлибе
Наталья Поклонская
Делегация во главе с Поклонской передала помощь сирийским детям
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Более 70% украинцев поддерживают досрочные выборы в Раду, показал опрос
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:25Глава ФНПР передал Путину послание с благодарностью от жителей Пикалево
15:24На строительном рынке в Подмосковье горят павильоны на 400 "квадратах"
15:24Боевики с 21 мая атакуют сирийские войска в Идлибской зоне деэскалации
15:18Путин отметил особую роль профсоюзов в современном гражданском обществе
15:18Решения профсоюзов должны быть взвешенными, заявил Путин
15:17Путин призвал расширить работу в формате "власть-работодатели-профсоюзы"
15:17В Сирии террористы выпустили 17 ракет по авиабазе Хмеймим
15:17Дагестанского депутата подозревают в создании преступного сообщества
15:16Власти Шри-Ланки продлили на месяц режим ЧП, введенный после терактов
15:15Больница Сиены удвоила число сотрудников после ДТП с автобусом
15:15Путин: таланты и способности человека остаются основной ценностью в мире
15:13Путин встретится с президентом Республики Конго
15:13Шестун объявил о прекращении голодовки в СИЗО
15:11Путин вручит госнаграды выдающимся россиянам и иностранным гражданам
15:10В УФСИН опровергли связь найденного в Кольчугино осужденного с террористами
15:10Путин призвал своевременно решать проблемы в области трудовых отношений
15:07РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками
15:07Ди Каприо заявил, что предпочел бы жить в эпоху без мобильных телефонов
15:05Производитель рассказал о разработке нового плацкартного вагона для РЖД
15:05В Госдуме готовы проработать вопрос об ответственности за имитацию банкнот
Лента новостейМолния