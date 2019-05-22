Глава Минобороны Турции рассказал о выполнении обязательств по F-35

Он отметил, что условия соглашения с США по F-35 не предусматривают его разрыв при покупке Анкарой С-400. По словам Акара, это не связано друг с другом.

Министр заявил о прогрессе в переговорах с США по этому вопросу, добавив, что Турция оценивает американское предложение о покупке ЗРК Patriot с учетом их цены, передачи технологий, возможности совместного производства.

Ранее Турция заявила, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле. США заявляют, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35. Турция является одним из участников международной программы США по созданию F-35. В Турции также не раз заявляли, что С-400 не представляют угрозы для американских F-35.