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РИА Новости

Трамп пришел в восторг от участника митинга, одетого в костюм стены

10:17
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на митинге в Пенсильвании выразил восхищение одним из своих сторонников, пришедших в костюме кирпичной стены, и пригласил его выйти на сцену, сообщает телеканал Fox News.
По данным телеканала, в понедельник в ходе речи о возведении стены на границе США и Мексики Трамп заметил в толпе сторонников мужчину в необычном костюме и пришел в восторг. Трамп попросил его подняться на сцену, после чего под всеобщее ликование пожал ему руку.
"Приведите его сюда! Только посмотрите на этого парня", - заявил Трамп. "Теперь мы знаем, за кого он голосует", - пошутил президент.
На фотографиях, которые приводит телеканал, видно, что на мужчине был костюм и галстук с рисунком в виде кирпичной кладки, а в руках табличка с надписью "Построй меня".
Президент США Дональд Трамп
17 апреля, 15:23
Трамп заявил, что строительство стены на границе с Мексикой уже ведется
Сообщается, что такой же костюм можно приобрести в интернете по цене около 80 долларов.
Строительство заграждений и стены на границе являлось одним из основных предвыборных обещаний президента Дональда Трампа.
Ранее сообщалось, что вице-губернатор американского штата Луизиана Билли Нангессер встретил президента США Дональда Трампа в "волосатых" носках с его портретом. Нангессер опубликовал фотографию встречи с президентом в Twitter. На снимке он жмет руку Трампу, выставив вперед ногу в носке с его портретом. Президент указывает пальцем на носок. Фото сопровождается хэштегом "сделаем носки снова великими" (Make Socks Great Again).
Носки, как у вице-губернатора Луизианы, продаются на сайте Amazon за 27,49 доллара. "Носки "Дональд Трамп" с мягкими, роскошными волосами, которые вы можете укладывать, зачесывать, закалывать и взбивать. Изменяйте стиль президента по настроению!" - говорится в описании продукта.
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Дональд ТрампМексикаСШАВ мире
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