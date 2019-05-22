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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Организатор стройки храма в Екатеринбурге рассказал о ситуации в сквере

10:09
9138
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая — РИА Новости. Забор на площадке, где планировалось построить храм, демонтировали, жители Екатеринбурга гуляют в сквере, сообщил РИА Новости Александр Андреев — директор Фонда святой Екатерины, организатора строительства.
Он отметил, что площадка пока еще ограничена лентой.
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"В сквере все спокойно, люди гуляют. В нескольких местах, где стояли опоры забора, еще восстанавливают плитку, которая была повреждена. Там висят ленты, но они не мешают ходить горожанам", — сказал собеседник агентства.
На прошлой неделе в центре Екатеринбурга прошли протесты против строительства храма святой Екатерины на месте сквера у Свердловского театра драмы. Во время трех акций полиция задержала около ста человек.
Президент Владимир Путин предложил провести в городе опрос, чтобы выяснить отношение жителей к строительству храма в сквере. Городские власти заявили, что сделают это в ближайшее время. Строительство приостановили, а забор вокруг строительной площадки убрали по предложению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, который назвал его "символом раздора".
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Религия и мировоззрениеСитуация вокруг строительства храма в ЕкатеринбургеЕкатеринбургРоссияОбщество
Популярные комментарии
Власти так уперлись,что ясно из-за чего.Видимо попы не поскупились. Сейчас свою корысть будут прикрывать чем угодно....Однако вот такие кадры и подрывают веру к власти и дают повод врагам -навальным организовывать провокации и набирать сторонников.
22 мая, 10:37
Vladidmir Kanygin
22210011
ну не ужели служители церкви одумались - ток не забор - а сама стройка и есть раздор !!!
22 мая, 10:33
Олег Первов
1520004
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