Организатор стройки храма в Екатеринбурге рассказал о ситуации в сквере

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая — РИА Новости. Забор на площадке, где планировалось построить храм, демонтировали, жители Екатеринбурга гуляют в сквере, сообщил РИА Новости Александр Андреев — директор Фонда святой Екатерины, организатора строительства.

Он отметил, что площадка пока еще ограничена лентой.

"В сквере все спокойно, люди гуляют. В нескольких местах, где стояли опоры забора, еще восстанавливают плитку, которая была повреждена. Там висят ленты, но они не мешают ходить горожанам", — сказал собеседник агентства.

На прошлой неделе в центре Екатеринбурга прошли протесты против строительства храма святой Екатерины на месте сквера у Свердловского театра драмы. Во время трех акций полиция задержала около ста человек.