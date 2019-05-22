В Японии арестовали мужчину, слепившего пилотов ВВС США лазерной указкой

ТОКИО, 22 мая – РИА Новости. Пожилой японец был арестован в среду по подозрению в том, что пытался ослепить лазерной указкой пилотов военно-воздушных сил США с базы Йокота в Токио, сообщила телекомпания Пожилой японец был арестован в среду по подозрению в том, что пытался ослепить лазерной указкой пилотов военно-воздушных сил США с базы Йокота в Токио, сообщила телекомпания NHK

Поводом для начала расследования стало заявление американского пилота, сделанное в феврале этого года, о том, что во время учебного полета его кто-то пытался ослепить с земли.

В квартире у японца было обнаружено много лазерных указок, а сам он признался, что начал слепить американских военных летчиков три года назад.