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РИА Новости

Силовики пять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

09:53
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ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Украинские силовики пять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в среду журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Во вторник представительство ДНР в СЦКК сообщило о пяти нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило пять раз", - сказал представитель ведомства.
По его словам, украинские силовики вели огонь по территории республики из минометов, гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 21 единица", - добавили в представительстве ДНР в СЦКК.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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