Силовики пять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Украинские силовики пять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в среду журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Во вторник представительство ДНР в СЦКК сообщило о пяти нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило пять раз", - сказал представитель ведомства.

По его словам, украинские силовики вели огонь по территории республики из минометов, гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия.