Страны АЛБА выступили за продвижение механизма Монтевидео по Венесуэле

Сторонники Николаса Мадуро во время демонстрации у правительственного дворца Мирафлорес в Каракасе

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Страны регионального объединения АЛБА ("Боливарианский альянс для народов нашей Америки") выступили за продвижение инициативы механизма Монтевидео в решении политического кризиса в Венесуэле, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел и глав делегаций стран-членов альянса, опубликованном на сайте МИД Кубы.

"Мы выражаем обеспокоенность в связи с агрессивной эскалацией ..., действиями против регионального мира и безопасности, в особенности угроз применения силы против Боливарианской республики Венесуэла, которые представляют опасность для мира в регионе", - говорится в заявлении.

"Мы призываем поддержать инициативу "механизма Монтевидео", ... который стремится сохранить мир в Венесуэле на основе принципов невмешательства во внутренние дела, суверенного равенства государств и мирного разрешения споров", - также говорится в заявлении.

Представители стран-членов АЛБА также осудили вторжение правоохранительных органов США в здание посольства Венесуэлы в Вашингтоне, назвав ситуацию "нарушением неприкосновенности помещений дипломатических представительств".

Ранее сообщалось, что американская полиция вошла в здание посольства и арестовала последних четырех активистов, которые защищали дипмиссию Венесуэлы в США от сторонников оппозиции. Пострадавших при проведении этой операции не было.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.