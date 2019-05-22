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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Страны АЛБА выступили за продвижение механизма Монтевидео по Венесуэле

09:48
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© РИА НовостиСторонники Николаса Мадуро во время демонстрации у правительственного дворца Мирафлорес в Каракасе
Сторонники Николаса Мадуро во время демонстрации у правительственного дворца Мирафлорес в Каракасе
© РИА Новости
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Страны регионального объединения АЛБА ("Боливарианский альянс для народов нашей Америки") выступили за продвижение инициативы механизма Монтевидео в решении политического кризиса в Венесуэле, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел и глав делегаций стран-членов альянса, опубликованном на сайте МИД Кубы.
"Мы выражаем обеспокоенность в связи с агрессивной эскалацией ..., действиями против регионального мира и безопасности, в особенности угроз применения силы против Боливарианской республики Венесуэла, которые представляют опасность для мира в регионе", - говорится в заявлении.
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"Мы призываем поддержать инициативу "механизма Монтевидео", ... который стремится сохранить мир в Венесуэле на основе принципов невмешательства во внутренние дела, суверенного равенства государств и мирного разрешения споров", - также говорится в заявлении.
Представители стран-членов АЛБА также осудили вторжение правоохранительных органов США в здание посольства Венесуэлы в Вашингтоне, назвав ситуацию "нарушением неприкосновенности помещений дипломатических представительств".
Ранее сообщалось, что американская полиция вошла в здание посольства и арестовала последних четырех активистов, которые защищали дипмиссию Венесуэлы в США от сторонников оппозиции. Пострадавших при проведении этой операции не было.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Мексика вместе с Уругваем и Карибским сообществом (КАРИКОМ) стали инициаторами "Механизма Монтевидео", который предусматривает четыре этапа: немедленный запуск диалога по урегулированию ситуации в Венесуэле, переговорный процесс, выработку соглашения и его реализацию.
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