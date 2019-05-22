Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-22T09:44Z
https://ria.ru/20190522/1554785820.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Перми проводят проверку после нападения подростков на инвалида

09:44
519
ПЕРМЬ, 22 мая - РИА Новости. Сотрудники полиции Перми проводят проверку в отношении группы подростков, которые в августе 2018 года, по данным полиции, напали и избили ровесника-инвалида, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
По данным МВД, инцидент произошел в августе 2018 года в Мотовилихинском районе г. Перми. Ранее издание Readovka сообщило о данном инциденте, ошибочно указав, что случай был в деревне Устиново Пермского края. Издание рассказало, как подростки тайно пробрались в комнату потерпевшего и напали на него, когда тот лежал в кровати. Один из неформальных лидеров компании, у которого, судя по разговору, есть претензии к подростку-инвалиду, бросился на свою беззащитную жертву и избил его, используя свое физическое превосходство. Вместе с мальчиками в дом забрались и девушки, одна из которых вела съемку.
Полиция
29 января, 10:30
В Горном Алтае проверят сообщения об избиении подростка-инвалида на горке
Судя по информации, после избиения в кровати подростка перевели в другую комнату, где усадили его на пол. Напавший потребовал от него слов прощения, после чего продолжил наносить ему удары. В какой-то момент друзья пытались его усмирить, но избиение продолжается до тех пор, пока между ним и инвалидом не становится девушка. Получив извинения, подростки взяли со своей жертвы слово, что он никому не скажет о случившемся.
"Сотрудниками полиции выявлен факт нанесения телесных повреждений несовершеннолетнему. Личности всех участников установлены. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении МВД.
По данным полиции, ранее в органы внутренних дел заявлений и сообщений о произошедшем инциденте не поступало.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
17 апреля, 09:01
На Урале ищут избивших инвалида подростков
001192
Обсудить 0
ПермьПроисшествия
Рекомендуем
Потерпевшая в "Зимней вишне" рассказала, что охранники не выпускали людей
РИА
Новости
В S7 заявили, что авиаперевозчики исчерпали возможности сдерживать цены
Самолет Sukhoi Superjet 100
Производитель пока не решил проблему с заменой моторов SSJ100, сообщили СМИ
Отдыхающие на набережной вдоль у Массандровского пляжа в Ялте
Названы самые дешевые курортные поселки для летнего отдыха на море
Лента
новостей
В Костромской области обнаружено тело второго из двух детей, пропавших в окрестностях поселка Лесобаза Мантуровского района. 22 мая 2019
Под Костромой нашли тело пропавшего восьмилетнего мальчика
Суд в Башкирии оставил в силе арест российского бизнесмена Смышляева
В Греции обвинили Турцию в попытке фальсифицировать историю
Установлен владелец вертолета, напугавшего людей на пляже в Ильичево
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Глава Минобороны Турции прокомментировал ситуацию с поставками С-400
Суд на Урале продлил арест блогера Устинова
Олег Морозов
В Совфеде посоветовали Супрун узнать, как устроена ООН
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из Совбеза ООН
Сторонники Николаса Мадуро во время демонстрации у правительственного дворца Мирафлорес в Каракасе
Страны АЛБА выступили за продвижение механизма Монтевидео по Венесуэле
Власти Калининграда намерены убрать "интим-автобус" из центра города
В Перми проверят сообщения о подростке, который выжег гвоздем татуировку
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:25Глава ФНПР передал Путину послание с благодарностью от жителей Пикалево
15:24На строительном рынке в Подмосковье горят павильоны на 400 "квадратах"
15:24Боевики с 21 мая атакуют сирийские войска в Идлибской зоне деэскалации
15:18Путин отметил особую роль профсоюзов в современном гражданском обществе
15:18Решения профсоюзов должны быть взвешенными, заявил Путин
15:17Путин призвал расширить работу в формате "власть-работодатели-профсоюзы"
15:17В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим
15:17Дагестанского депутата подозревают в создании преступного сообщества
15:16Власти Шри-Ланки продлили на месяц режим ЧП, введенный после терактов
15:15Больница Сиены удвоила число сотрудников после ДТП с автобусом
15:15Путин: таланты и способности человека остаются основной ценностью в мире
15:13Путин встретится с президентом Республики Конго
15:13Шестун объявил о прекращении голодовки в СИЗО
15:11Путин вручит госнаграды выдающимся россиянам и иностранным гражданам
15:10В УФСИН опровергли связь найденного в Кольчугино осужденного с террористами
15:10Путин призвал своевременно решать проблемы в области трудовых отношений
15:07РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками
15:07Ди Каприо заявил, что предпочел бы жить в эпоху без мобильных телефонов
15:05Производитель рассказал о разработке нового плацкартного вагона для РЖД
15:05В Госдуме готовы проработать вопрос об ответственности за имитацию банкнот
Лента новостейМолния