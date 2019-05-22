В Перми проводят проверку после нападения подростков на инвалида

ПЕРМЬ, 22 мая - РИА Новости. Сотрудники полиции Перми проводят проверку в отношении группы подростков, которые в августе 2018 года, по данным полиции, напали и избили ровесника-инвалида, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

По данным МВД, инцидент произошел в августе 2018 года в Мотовилихинском районе г. Перми. Ранее издание Readovka сообщило о данном инциденте, ошибочно указав, что случай был в деревне Устиново Пермского края. Издание рассказало, как подростки тайно пробрались в комнату потерпевшего и напали на него, когда тот лежал в кровати. Один из неформальных лидеров компании, у которого, судя по разговору, есть претензии к подростку-инвалиду, бросился на свою беззащитную жертву и избил его, используя свое физическое превосходство. Вместе с мальчиками в дом забрались и девушки, одна из которых вела съемку.

Судя по информации, после избиения в кровати подростка перевели в другую комнату, где усадили его на пол. Напавший потребовал от него слов прощения, после чего продолжил наносить ему удары. В какой-то момент друзья пытались его усмирить, но избиение продолжается до тех пор, пока между ним и инвалидом не становится девушка. Получив извинения, подростки взяли со своей жертвы слово, что он никому не скажет о случившемся.

"Сотрудниками полиции выявлен факт нанесения телесных повреждений несовершеннолетнему. Личности всех участников установлены. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении МВД.