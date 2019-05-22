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РИА Новости

Каспийская флотилия получит дивизион ракетных комплексов "Бал" к концу года

09:32
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкБереговой ракетный комплекс "Бал"
Береговой ракетный комплекс Бал
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Береговой ракетный комплекс "Бал". Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Дивизион берегового ракетного комплекса "Бал" будет сформирован в составе беговых сил Каспийской флотилии к концу года, сообщил РИА Новости командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Сергей Пинчук.
"В этом году мы получаем ракетный комплекс "Бал". Мы планируем сформировать подразделение и обучить личный состав работе на этом комплексе. Это большая работа, которая должна закончиться к декабрю", - сказал он.
Береговые ракетные комплексы "Бал" предназначены для контроля за территориальными водами и морскими проливами, защиты инфраструктуры прибрежной зоны, а также предотвращения десантных операций противника.
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