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РИА Новости

В Таиланде сторонники декриминализации марихуаны вышли на "Марш каннабиса"

09:29
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© Фото : Скриншот прямого эфира страницы เดินเพื่อผู้ป่วย : Cannabis Walk ThailandШествие в поддержку полной легализации марихуаны в Таиланде. 22 мая 2019
Шествие в поддержку полной легализации марихуаны в Таиланде. 22 мая 2019
© Фото : Скриншот прямого эфира страницы เดินเพื่อผู้ป่วย : Cannabis Walk Thailand
БАНГКОК, 22 мая – РИА Новости. Сторонники полной декриминализации марихуаны вышли во вторник на "Марш каннабиса" длиной 270 км по дорогам сельских районов Таиланда для привлечения внимания к проблеме таиландских государственных регуляций, сдерживающих развитие медицинского использования марихуаны, которое разрешенного недавно принятым новым законом, сообщает в среду интернет-версия газеты Nation.
Участники марша вышли с транспарантами в руках во вторник из буддийского храма в провинции Пхичит и прошли за день первые 15 км пути. Конечной точкой марша станет провинция Супхан Бури, говорится в сообщении.
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Возглавляют шествие известные в Таиланде пропагандисты медицинской марихуаны, в том числе ректор Рангзитского университета в Бангкоке и ветеран таиландской политики профессор Атхит Урайрат, бывший спикер таиландского парламента.
Профессор Урайрат, владеющий сетью частных больниц "Пхаятхаи" в Бангкоке и частной международной общеобразовательной школой на острове Пхукет, заявил изданию, что для него участие в марше имеет особое значение в связи с успехами возглавляемой им программы Рангзитского университета по разработке и внедрению лекарственных препаратов на основе марихуаны, в том числе лекарств для лечения некоторых видов рака.
Один из участников марша, отставной офицер полиции, проходивший лечение в рамках пилотной программы Рангзитского университета, сообщил газете, что принимает участие в акции, так как хочет поделиться с общественностью результатами лечения онкологического заболевания лекарствами на основе марихуаны.
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Он сообщил, что болен шесть лет, и что после лечения, которое он прошел в прошлом году, у него впервые за время болезни перестала расти раковая опухоль и наступила ремиссия.
Закон, ограниченно разрешающий использование марихуаны в медицинских целях, вступил в силу в Таиланде в марте этого года. Тем не менее, многие подзаконные акты и регуляции, касающиеся незаконного оборота наркотиков и упоминающие марихуану в качестве одного из нелегальных наркотических средств, остаются в силе.
Во вторник в Таиланде закончился период "марихуановой амнистии", во время которого все лица, имеющие в своем распоряжении или нелегально вырастившие марихуану для личного пользования в целях самолечения, могли заявить об этом властям и избежать наказания за хранение наркотиков. Из 20 тысяч человек, подавших заявления в Управление по пищевым продуктам и лекарственным средствам, которое, наряду с министерством здравоохранения, является по закону регулятором медицинского использования марихуаны, только у 10% специальной врачебной комиссией были обнаружены заболевания, внесенные минздравом Таиланда в список болезней, которые разрешено лечить марихуаной и ее производными. Остальным пришлось сдать свои запасы наркотика государству.
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