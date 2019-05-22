В Таиланде сторонники декриминализации марихуаны вышли на "Марш каннабиса"

БАНГКОК, 22 мая – РИА Новости. Сторонники полной декриминализации марихуаны вышли во вторник на "Марш каннабиса" длиной 270 км по дорогам сельских районов Таиланда для привлечения внимания к проблеме таиландских государственных регуляций, сдерживающих развитие медицинского использования марихуаны, которое разрешенного недавно принятым новым законом, сообщает в среду интернет-версия газеты Сторонники полной декриминализации марихуаны вышли во вторник на "Марш каннабиса" длиной 270 км по дорогам сельских районов Таиланда для привлечения внимания к проблеме таиландских государственных регуляций, сдерживающих развитие медицинского использования марихуаны, которое разрешенного недавно принятым новым законом, сообщает в среду интернет-версия газеты Nation

Участники марша вышли с транспарантами в руках во вторник из буддийского храма в провинции Пхичит и прошли за день первые 15 км пути. Конечной точкой марша станет провинция Супхан Бури, говорится в сообщении.

Возглавляют шествие известные в Таиланде пропагандисты медицинской марихуаны, в том числе ректор Рангзитского университета в Бангкоке и ветеран таиландской политики профессор Атхит Урайрат, бывший спикер таиландского парламента.

Профессор Урайрат, владеющий сетью частных больниц "Пхаятхаи" в Бангкоке и частной международной общеобразовательной школой на острове Пхукет, заявил изданию, что для него участие в марше имеет особое значение в связи с успехами возглавляемой им программы Рангзитского университета по разработке и внедрению лекарственных препаратов на основе марихуаны, в том числе лекарств для лечения некоторых видов рака.

Один из участников марша, отставной офицер полиции, проходивший лечение в рамках пилотной программы Рангзитского университета, сообщил газете, что принимает участие в акции, так как хочет поделиться с общественностью результатами лечения онкологического заболевания лекарствами на основе марихуаны.

Он сообщил, что болен шесть лет, и что после лечения, которое он прошел в прошлом году, у него впервые за время болезни перестала расти раковая опухоль и наступила ремиссия.

Закон, ограниченно разрешающий использование марихуаны в медицинских целях, вступил в силу в Таиланде в марте этого года. Тем не менее, многие подзаконные акты и регуляции, касающиеся незаконного оборота наркотиков и упоминающие марихуану в качестве одного из нелегальных наркотических средств, остаются в силе.