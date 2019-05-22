На Кубани объявили экстренное предупреждение из-за угрозы подтоплений

Отмечается, что непогода продлится до конца четверга. При этом в Сочи пройдут дожди, местами с грозами и порывами ветра до 14 метров в секунду.

"Экстренное предупреждение с пометкой "Шторм" от ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю: в крае ожидается сильный дождь с грозой и градом, шквалистым усилением ветра до 20 метров в секунду. На малых реках и водотоках Черноморского побережья ожидаются подъёмы уровней воды", - говорится в сообщении.

В понедельник после сильных осадков были подтоплены 329 придомовых территорий в Мостовском районе, и пять – в Отрадненском. А в два домовладения в Мостовском районе зашла вода. Губернатор региона Вениамин Кондратьев объявил о переводе оперативных служб Краснодарского края на усиленный режим работы из-за непогоды. В Мостовском районе объявлен режим ЧС, в настоящее время проводится дезинфекция колодцев и подвоз питьевой воды.