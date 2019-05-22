В Магнитогорске потушили пожар в цехе

Пожар в здании цеха по изготовлению пластиковых панелей ЗАО "Урал-Пласт" в Магнитогорске

ЧЕЛЯБИНСК, 22 мая – РИА Новости. Пожарные в среду ночью объявили о полной ликвидации возгорания, которое началось во вторник вечером в цехе по производству пластиковых панелей в Магнитогорске Челябинской области, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.

Ранее сообщалось, что сообщение о пожаре поступило в 18.31 (16.31 мск) вторника. Позже площадь пожара в цехе по производству пластиковых панелей в Магнитогорске была локализована на двух тысячах квадратных метров, эвакуированы 16 человек, пострадавших нет.

"В среду в 03.00 (01.00 мск) ликвидация на пожаре в Магнитогорске, улица Вайнера, 2а. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.