Голикова поручила отправить на отдых детей из районов пожаров в Забайкалье

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минпросвещения и региональному правительству обеспечить отправку в летние лагеря детей, проживающих в районах Забайкалья, страдающих от природных пожаров.

Такое поручение дано вице-премьером по итогам селекторного совещания с регионами по вопросам организации и проведения ЕГЭ и летней детской оздоровительной компании.

"Минпросвещения России совместно с правительством Забайкальского края обеспечить выполнение поручения президента Российской Федерации, предусмотренного указом президента Российской Федерации от 26 апреля 2019 года №198 "О мерах по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края", в части организации отдыха детей, проживающих в районах природных пожаров на территории Забайкальского края", - говорится в поручении, опубликованном на сайте правительства.

В Забайкалье действует режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров, которые начались 19 апреля и распространились из-за штормового ветра. Степные пожары охватили юг и юго-восток края, 17 населенных пунктов оказались в огне. Ранее власти Забайкалья подготовили список граждан, утративших жилье из-за пожаров, в него вошли 122 семьи.