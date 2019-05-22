Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-22T09:22Z
https://ria.ru/20190522/1554785161.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155300/60/1553006014_0:71:1616:980_1036x0_80_0_0_9fa8e3b78e8a42d9e69ee8939574780e.jpg
РИА Новости

Голикова поручила отправить на отдых детей из районов пожаров в Забайкалье

09:22
162
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевДома в поселке Усть-Ималка Ононского района Забайкальского края, разрушенные после степных пожаров
Дома в поселке Усть-Ималка Ононского района Забайкальского края, разрушенные после степных пожаров
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Дома в поселке Усть-Ималка Ононского района Забайкальского края, разрушенные после степных пожаров. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минпросвещения и региональному правительству обеспечить отправку в летние лагеря детей, проживающих в районах Забайкалья, страдающих от природных пожаров.
Такое поручение дано вице-премьером по итогам селекторного совещания с регионами по вопросам организации и проведения ЕГЭ и летней детской оздоровительной компании.
Дым от лесного пожара у поселка Маккавеево Забайкальского края
13 мая, 12:10
Власти Забайкалья выплатят пострадавшим от пожаров 62,3 миллиона рублей
"Минпросвещения России совместно с правительством Забайкальского края обеспечить выполнение поручения президента Российской Федерации, предусмотренного указом президента Российской Федерации от 26 апреля 2019 года №198 "О мерах по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края", в части организации отдыха детей, проживающих в районах природных пожаров на территории Забайкальского края", - говорится в поручении, опубликованном на сайте правительства.
В Забайкалье действует режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров, которые начались 19 апреля и распространились из-за штормового ветра. Степные пожары охватили юг и юго-восток края, 17 населенных пунктов оказались в огне. Ранее власти Забайкалья подготовили список граждан, утративших жилье из-за пожаров, в него вошли 122 семьи.
Общий ущерб от пожаров оценен в 1 миллиард рублей. 26 апреля президентом России Владимиром Путиным подписан указ о мерах по ликвидации природных пожаров в Забайкалье, согласно которому до 15 июня власти должны выплатить компенсации за утрату поголовья скота, сельхозтехники, кормов, лечение, утилизацию погибших животных, до 15 октября - восстановить объекты энергетики и ЖКХ, социнфраструктуры, чабанские стоянки, поврежденные стихией мосты.
230010
Обсудить 2
Татьяна ГоликоваЗабайкальский крайОбщество
Рекомендуем
Национальный чемпионат Молодые профессионалы
Гости чемпионата WorldSkills смогут разместить резюме на сайте Роструда
РИА
Новости
Заседание Совета Федерации
СФ одобрил закон, разрешающий больным ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время выступления в рамках правительственного часа на пленарном заседании Государственной думы РФ в Москве. 3 апреля 2019
Голикова поручила губернаторам проконтролировать организацию отдыха детей
Пожар в здании цеха по изготовлению пластиковых панелей ЗАО Урал-Пласт в Магнитогорске
В Магнитогорске потушили пожар в цехе
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин выступает на съезде Федерации независимых профсоюзов России
Государство обязано оказывать содействие профсоюзам, заявил Путин
''Заплыв'' автобуса в Коми не угрожал пассажирам, заявил перевозчик
Учредительное собрание Всероссийского казачьего общества
ОП Петербурга предложила Беглову принять участие в выборах губернатора
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле не считают, что есть проблема нехватки дорогостоящих лекарств
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества
В Кремле не знают о нехватке инсулина в Саратове, заявил Песков
Таблетки
В России может появиться учреждение, определяющее потребность в лекарствах
Сенаторы на итоговом заседании Совета Федерации РФ в рамках осенней сессии. 21 декабря 2018
Совфед одобрил закон о праве родственников пациентов посещать реанимацию
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 27 марта 2019
Матвиенко заявила, что не вмешивалась в ситуацию с "Коммерсантом"
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
России и Конго нужно развивать межпарламентские контакты, заявил Володин
Место происшествия с туристическим автобусом в итальянской провинции Сиена. 22 мая 2019
Четверо пассажиров попавшего в ДТП в Италии автобуса в тяжелом состоянии
Шествие в поддержку полной легализации марихуаны в Таиланде. 22 мая 2019
В Таиланде сторонники декриминализации марихуаны вышли на "Марш каннабиса"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:18Путин отметил особую роль профсоюзов в современном гражданском обществе
15:18Решения профсоюзов должны быть взвешенными, заявил Путин
15:17Путин призвал расширить работу в формате "власть-работодатели-профсоюзы"
15:17В Сирии террористы выпустили 17 ракет по авиабазе Хмеймим
15:17Дагестанского депутата подозревают в создании преступного сообщества
15:16Власти Шри-Ланки продлили на месяц режим ЧП, введенный после терактов
15:15Больница Сиены удвоила число сотрудников после ДТП с автобусом
15:15Путин: таланты и способности человека остаются основной ценностью в мире
15:13Путин встретится с президентом Республики Конго
15:13Шестун объявил о прекращении голодовки в СИЗО
15:11Путин вручит госнаграды выдающимся россиянам и иностранным гражданам
15:10В УФСИН опровергли связь найденного в Кольчугино осужденного с террористами
15:10Путин призвал своевременно решать проблемы в области трудовых отношений
15:07РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками
15:07Ди Каприо заявил, что предпочел бы жить в эпоху без мобильных телефонов
15:05Производитель рассказал о разработке нового плацкартного вагона для РЖД
15:05В Госдуме готовы проработать вопрос об ответственности за имитацию банкнот
15:04Скончался бывший король Малайзии, султан штата Паханг
15:03Указ Зеленского о роспуске Рады нарушает конституцию, считает Медведчук
15:03Путин: развитие профсоюзов должно идти на основе новых идей и технологий
Лента новостейМолния