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РИА Новости

Контакты Москвы и Киева станут позитивным фактором, считают в Совфеде

09:20
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкОлег Морозов
Олег Морозов
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Олег Морозов. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Любые контакты Москвы и Киева и обсуждение ими волнующих обе страны вопросов являются позитивным фактором, однако для разрешения внутриукраинского кризиса необходимо в первую очередь следовать имеющимся минским соглашениями, заявил РИА Новости член комета Совета Федерации по международным вопросам Олег Морозов.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен инициировать проведение референдума по вопросу переговоров с Россией, заявил ранее глава его администрации Андрей Богдан.
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"Любые контакты и обсуждение вопросов, которые волнуют обе стороны, это фактор позитивный", - сказал Морозов. Вместе с тем он назвал формат референдума "не очень понятным". "Избранный президент уже фактом голосования на выборах получил соответствующий мандат на внешнеполитическую активность. И весь вопрос в том, чтобы предложить повестку для возможных контактов с Москвой", - отметил сенатор.
Морозов напомнил, что Россия, со своей стороны, неоднократно заявляла свою позицию.
"Есть минский формат. Есть его дорожная карта из 13 пунктов. Надо ей следовать для разрешения внутриукраинского кризиса. И это было бы позитивным фактором", - подчеркнул он.
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Олег МорозовВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
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