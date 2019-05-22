Контакты Москвы и Киева станут позитивным фактором, считают в Совфеде

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Любые контакты Москвы и Киева и обсуждение ими волнующих обе страны вопросов являются позитивным фактором, однако для разрешения внутриукраинского кризиса необходимо в первую очередь следовать имеющимся минским соглашениями, заявил РИА Новости член комета Совета Федерации по международным вопросам Олег Морозов.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен инициировать проведение референдума по вопросу переговоров с Россией, заявил ранее глава его администрации Андрей Богдан.

"Любые контакты и обсуждение вопросов, которые волнуют обе стороны, это фактор позитивный", - сказал Морозов. Вместе с тем он назвал формат референдума "не очень понятным". "Избранный президент уже фактом голосования на выборах получил соответствующий мандат на внешнеполитическую активность. И весь вопрос в том, чтобы предложить повестку для возможных контактов с Москвой", - отметил сенатор.

Морозов напомнил, что Россия, со своей стороны, неоднократно заявляла свою позицию.