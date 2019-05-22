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РИА Новости

В ЛНР сообщили о двух обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков

07:23
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУкраинские военнослужащие. Архивное фото
Украинские военнослужащие. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Украинские военнослужащие. Архивное фото
ЛУГАНСК, 22 мая - РИА Новости. Украинские силовики два раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
"За сутки украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 82 миллиметра и гранатометы", - сказали в пресс-службе ведомства.
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По данным оборонного ведомства республики, обстрелам подвергся район населенного пункта Фрунзе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаВ мире
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