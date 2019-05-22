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РИА Новости
Культура

В Хабаровске сняли мультфильм об истории города

06:36
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© РИА Новости / Е. НемировскийВид на Хабаровск. Архивное фото
Вид на Хабаровск. Архивное фото
© РИА Новости / Е. Немировский
Вид на Хабаровск. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 22 мая — РИА Новости. Премьера мультфильма об истории Хабаровска, впервые снятого местными художниками, состоится в день города, сообщил на пресс-конференции в среду мэр Сергей Кравчук.
В этом году Хабаровск отмечает 161 день рождения. Его история началась 31 мая 1858 года, когда командир 13-го Сибирского линейного батальона Яков Дьяченко основал на берегу Амура военный пост Хабаровка. Пост назван в честь первопроходца Ерофея Хабарова, который за 200 лет до этого основывал на Амуре первые русские постоянные поселения. Статус города Хабаровка получила в 1880 году. Хабаровском он стал называться с 1893 года.
По традиции день города Хабаровск отмечает в последние выходные мая.
"Впервые, такого никогда не было, снят мультфильм. Наши хабаровчане - художники и аниматоры его делают. В нем рассказывают об образовании города Хабаровска, по продолжительности он небольшой. Выйдет на экраны в день города", - рассказал Кравчук.
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Мэр отметил, что героями будут жители города разных возрастов. Мультфильм создан в сжатые сроки, он его уже посмотрел.
Как уточнили в мэрии, картина снята местной студией "Мечтолёт". Специально к нему была написана музыка, исполнит ее Дальневосточный симфонический оркестр. Мультфильм будет транслироваться на экранах города во время праздничного шествия. В перспективе его могут использовать как презентационный ролик, социальную рекламу, в дальнейшем, возможно, он станет частью концепции по позиционированию Хабаровска как города, в котором хочется жить.
Сегодня Хабаровск - один из крупных городов российского Дальнего Востока. Здесь проживает более 600 тысяч жителей. Хабаровску присвоено звание Города воинской Славы. Это первый в России город, где появилась территория опережающего развития (ТОР).
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