Власти Мексики одобрили план нефтеразведочных работ "Лукойла" и ENI

МЕХИКО, 22 мая – РИА Новости. Национальная комиссия по углеводородам Мексики одобрила план консорциума итальянской ENI и российского "Лукойла" по проведению разведочных работ на нефтегазовом проекте в Мексиканском заливе, сообщил регулятор.

В конце прошлого года начале ноября "Лукойл" и итальянская корпорация ENI подписали соглашение по обмену долями в блоках 10, 12 и 14 на мелководном шельфе Мексики. "Лукойл" переуступает ENI 40% в блоке 12, оставаясь оператором проекта с долей 60%, а ENI, в свою очередь, переуступает "Лукойлу" 20% в блоке 10 и 20% в блоке 14, оставаясь оператором проектов.