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РИА Новости

Власти Мексики одобрили план нефтеразведочных работ "Лукойла" и ENI

03:02
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МЕХИКО, 22 мая – РИА Новости. Национальная комиссия по углеводородам Мексики одобрила план консорциума итальянской ENI и российского "Лукойла" по проведению разведочных работ на нефтегазовом проекте в Мексиканском заливе, сообщил регулятор.
По данным мексиканского агентства Notimex, план предполагает инвестиции компаний в размере до 226,5 миллиона долларов в течение пяти лет по контракту CNH-R03-L01-G-CS-01/2018.
По базовому сценарию вложения составят около 142,4 миллиона долларов, однако сценарий, включающий бурение дополнительной скважины, предполагает инвестиции до 226,5 миллиона долларов.
В конце прошлого года начале ноября "Лукойл" и итальянская корпорация ENI подписали соглашение по обмену долями в блоках 10, 12 и 14 на мелководном шельфе Мексики. "Лукойл" переуступает ENI 40% в блоке 12, оставаясь оператором проекта с долей 60%, а ENI, в свою очередь, переуступает "Лукойлу" 20% в блоке 10 и 20% в блоке 14, оставаясь оператором проектов.
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