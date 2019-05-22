В Нигерии более 26 человек погибли при нападении бандитов, сообщили СМИ

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Более 26 человек были убиты в результате нападения бандитов в штате Кацина на севере Нигерии, передает телеканал Channels TV со ссылкой на местные источники.
Уточняется, что нападение совершили бандиты на мотоциклах во вторник.
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Телеканал со ссылкой на источники отмечает, что 11 человек были убиты в районе местного управления Фаскаре, ещё пятеро - в районе Дан Муса. Также бандиты напали на сельхозработников в районе Бастари в деревне Йар Гамджи днём по местному времени, в результате чего 18 человек погибли, ещё 10 пропали без вести.
"Что касается инцидента в Фаскари, группа Янсакай (ополченцев) из деревни Сабон Лайи отправилась в лес, противостояла бандитам со вчерашнего дня и так и не вернулась. Вчера два тела были обнаружены и захоронены сельскими жителями", - приводит канал слова представителя командования полиции штата Кацина Гамбо Исы (Gambo Isah).
Он добавил, что поисковый отряд обнаружил ещё три тела в лесу в районе Фаскари, а также лагерь бандитов, который они покинули. Иса заверил, что в настоящее время "ведётся расследование", полиция пытается получить дальнейшие сведения об атаках в районах Дан Муса и Бастари.