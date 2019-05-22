Ветеран из Киргизии Тенти Тамашаев: "Пока есть силы, хочу быть в строю"

Всего из небольшого киргизского села Корумды на берегу озера Иссык-Куль, где он живет по сей день, на фронт ушли 119 человек, а вернулись только 40.

Это воспоминание - часть проекта "Май 1945-го", который включает выставку фотографий, сделанных в мае 1945 года, и озвученных воспоминаний очевидцев. Людей, которые прошли войну и встретили День Победы в тылу и на фронте, в полевом госпитале, в окопе, в лагере смерти.