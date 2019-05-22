Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-04-30T18:54Z
https://ria.ru/20190522/1553201568.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155320/15/1553201556_0:3:640:363_1036x0_80_0_0_4dea4f2cdcde3a6f694e1a73248a1c31.jpg
РИА Новости
Истории.doc
Подкаст о людях, которые впечатляют, о событиях, которые потрясают, о грустном, удивительном, радостном и трагичном нашего времени.

Ветеран из Киргизии Тенти Тамашаев: "Пока есть силы, хочу быть в строю"

11:00
7
Истории.doc
Ветеран из Киргизии Тенти Тамашаев: "Пока есть силы, хочу быть в строю"
11:00
Он был призван на фронт в самые первые дни войны, участвовал в операции по задержанию фельдмаршала Паулюса под Сталинградом. Дошел до Берлина, входил в группу прикрытия при установке флага СССР на Рейхстаге.
Всего из небольшого киргизского села Корумды на берегу озера Иссык-Куль, где он живет по сей день, на фронт ушли 119 человек, а вернулись только 40.
_______
Это воспоминание - часть проекта "Май 1945-го", который включает выставку фотографий, сделанных в мае 1945 года, и озвученных воспоминаний очевидцев. Людей, которые прошли войну и встретили День Победы в тылу и на фронте, в полевом госпитале, в окопе, в лагере смерти.
Вы можете посмотреть выставку и послушать воспоминания, скачав приложение РИА.Lab в App Store для телефонов на iOS и Google Play для телефонов на Android. А до 24 июня 2019 года приходите смотреть выставку к зданию агентства на Зубовском бульваре, дом 4.
Воспоминания читал Дмитрий Дибров
Диктор Алексей Тимофеев
Монтаж Дмитрия Палухина
Совместный проект МИА "Россия сегодня" и медиагруппы "Красный квадрат"
000000
Обсудить 0
Истории.docПодкастДень Победы
Рекомендуем
Смартфон Huawei Mate 20
В Google объяснили, что ждет Android на смартфонах Huawei
РИА
Новости
Избранный президент Украины Владимир Зеленский перед началом церемонии инаугурации в Киеве. 20 мая 2019
Ляшко перебил Зеленского во время инаугурации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга по итогам встречи с лидерами фракций Верховной рады. 4 мая 2019
Зеленский призвал США ужесточить санкции против России
Международный конкурс песни Евровидение-2019. Финал
Итоги Евровидения призвали аннулировать из-за песни победителя
Лента
новостей
Саммит НАТО в Брюсселе
Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию
Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя
Зампостпреда Британии прервал выступление Небензи в Совбезе ООН
Флот ВМС США сопровождает танкер для перевозки СПГ
Китай вынес приговор американской газовой отрасли
Избранный президент Украины Владимир Зеленский перед началом церемонии инаугурации в Киеве. 20 мая 2019
Зеленский объявил о роспуске Рады
Снятие наличных денег через банкомат
"Коммерсант" сообщил о новой схеме мошенничества через терминалы Сбербанка
Болельщики из Австралии перед началом выступлений артистов в первом полуфинале международного конкурса Евровидение-2019
Опубликованы результаты зрительского голосования на Евровидении
Участники акции протеста против коррупции на площади Независимости в Киеве
Экс-глава израильской спецслужбы рассказал о "поражении" Запада на Украине
Отпущенная из Савеловского суда 21-летняя гражданка Украины Мария Рудницкая, оставившая двухлетнюю дочь в поликлинике в Москве
В Москве прекратили дело против матери, оставившей дочь в поликлинике
Инаугурация президента Украины Владимира Зеленского. 20 мая 2019
Украинский эксперт: Зеленский будет действовать жестко и расчетливо
Заседание Верховной рады Украины
Олейник рассказал, что значит роспуск Рады для Порошенко и Зеленского
Трансляция церемонии инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского в Киеве. 20 мая 2019
Зеленский вступил в должность президента Украины
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:18Путин отметил особую роль профсоюзов в современном гражданском обществе
15:18Решения профсоюзов должны быть взвешенными, заявил Путин
15:17Путин призвал расширить работу в формате "власть-работодатели-профсоюзы"
15:17В Сирии террористы выпустили 17 ракет по авиабазе Хмеймим
15:17Дагестанского депутата подозревают в создании преступного сообщества
15:16Власти Шри-Ланки продлили на месяц режим ЧП, введенный после терактов
15:15Больница Сиены удвоила число сотрудников после ДТП с автобусом
15:15Путин: таланты и способности человека остаются основной ценностью в мире
15:13Путин встретится с президентом Республики Конго
15:13Шестун объявил о прекращении голодовки в СИЗО
15:11Путин вручит госнаграды выдающимся россиянам и иностранным гражданам
15:10В УФСИН опровергли связь найденного в Кольчугино осужденного с террористами
15:10Путин призвал своевременно решать проблемы в области трудовых отношений
15:07РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками
15:07Ди Каприо заявил, что предпочел бы жить в эпоху без мобильных телефонов
15:05Производитель рассказал о разработке нового плацкартного вагона для РЖД
15:05В Госдуме готовы проработать вопрос об ответственности за имитацию банкнот
15:04Скончался бывший король Малайзии, султан штата Паханг
15:03Указ Зеленского о роспуске Рады нарушает конституцию, считает Медведчук
15:03Путин: развитие профсоюзов должно идти на основе новых идей и технологий
Лента новостейМолния