Ветеран из Киргизии Тенти Тамашаев: "Пока есть силы, хочу быть в строю"

Всего из небольшого киргизского села Корумды на берегу озера Иссык-Куль, где он живет по сей день, на фронт ушли 119 человек, а вернулись только 40.
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Это воспоминание - часть проекта "Май 1945-го", который включает выставку фотографий, сделанных в мае 1945 года, и озвученных воспоминаний очевидцев. Людей, которые прошли войну и встретили День Победы в тылу и на фронте, в полевом госпитале, в окопе, в лагере смерти.
Вы можете посмотреть выставку и послушать воспоминания, скачав приложение РИА.Lab в App Store для телефонов на iOS и Google Play для телефонов на Android. А до 24 июня 2019 года приходите смотреть выставку к зданию агентства на Зубовском бульваре, дом 4.
Воспоминания читал Дмитрий Дибров
Диктор Алексей Тимофеев
Монтаж Дмитрия Палухина
Совместный проект МИА "Россия сегодня" и медиагруппы "Красный квадрат"