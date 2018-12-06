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В Сенате США призвали привлечь к ответственности саудовского принца

05:49
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкНаследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд. Архивное фотоНаследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ВАШИНГТОН, 6 дек — РИА Новости. Группа сенаторов США внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса проект резолюции с требованием привлечь к ответственности наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана аль Сауда за убийство журналиста Джамаля Хашукджи.
Плакаты с фотографией журналиста Джамаля Хашукджи. Архивное фото
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Оппозиционный властям Саудовской Аравии журналист Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Позднее прокуратура Стамбула заявила, что Хашукджи был убит преднамеренно, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.
Проект резолюции сената США был подготовлен представителями Республиканской и Демократической партий во главе с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом. Документ в случае принятия не будет иметь силу закона, а лишь зафиксирует позицию сената.
В документе на Мухаммеда бен Салмана возлагается прямая ответственность за преступление, поскольку в качестве наследного принца он "контролировал силы безопасности во время убийства".
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"Основываясь на доказательствах и анализе, предоставленных этому учреждению (сенату США – ред.), сенат имеет высокую степень уверенности в том, что Мухаммед бен Салман был замешан в убийстве Джамаля Хашукджи… Настоятельно призываем правительство Соединенных Штатов и международное сообщество привлечь к ответственности все стороны, включая Мухаммеда бен Салмана, причастные к убийству Джамаля Хашукджи", — говорится в проекте документа.
Также в проекте резолюции затрагиваются и другие проблемы, связанные с Саудовской Аравией.
В частности, сенаторы призывают правительство королевства провести прямые переговоры с представителями движения хуситов, чтобы положить конец войне в Йемене.
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Кроме того, Саудовскую Аравию призывают восстановить дипломатические отношения с Катаром, договориться о политическом решении его спора с этой страной, а также немедленно освободить саудовского блогера Раифа Бадави, активистов движения "За права саудовских женщин" и других задержанных политических заключенных.
Ситуация вокруг убийства Хашукджи уже привела к обострению отношений Саудовской Аравии с целым рядом государств, однако президент США Дональд Трамп заявил, что не будет идти на конфликт с королевством ради сохранения важных двусторонних политических и экономических связей. Это решение подвергли критике противники Трампа в США и за рубежом.
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Джамаль ХашукджиМухаммад ибн Салман Аль-СаудСШАСаудовская АравияГибель журналиста Джамаля ХашукджиВ мире
Лучшие комментарии
Леонид Ильич6 декабря, 05:59
Трамп "приревновал" Путина к саудовскому принцу... Но он забыл, что мы "не такие"... Это Трамп занимается с сенатом непотребством...
Леонид Ильич6 декабря, 07:06
abandona.71, Знаете в чем беда Украины? Беда в том, что вместо решения своих проблем, Украина сосредоточена на радостях от чужих горестей и эйфории от чужих достижений... У них от указанного выше, всегда праздники- работать-то некогда, то самолет где-то подбили, то корабль прошел мимо базы- на Украине национальный праздник. Для Петро -то, чтобы отметить больше и не надо...
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