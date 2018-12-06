В Сенате США призвали привлечь к ответственности саудовского принца

ВАШИНГТОН, 6 дек — РИА Новости. Группа сенаторов США внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса проект резолюции с требованием привлечь к ответственности наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана аль Сауда за убийство журналиста Джамаля Хашукджи.

Оппозиционный властям Саудовской Аравии журналист Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Позднее прокуратура Стамбула заявила, что Хашукджи был убит преднамеренно, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.

Проект резолюции сената США был подготовлен представителями Республиканской и Демократической партий во главе с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом. Документ в случае принятия не будет иметь силу закона, а лишь зафиксирует позицию сената.

В документе на Мухаммеда бен Салмана возлагается прямая ответственность за преступление, поскольку в качестве наследного принца он "контролировал силы безопасности во время убийства".

"Основываясь на доказательствах и анализе, предоставленных этому учреждению (сенату США – ред.), сенат имеет высокую степень уверенности в том, что Мухаммед бен Салман был замешан в убийстве Джамаля Хашукджи… Настоятельно призываем правительство Соединенных Штатов и международное сообщество привлечь к ответственности все стороны, включая Мухаммеда бен Салмана, причастные к убийству Джамаля Хашукджи", — говорится в проекте документа.

Также в проекте резолюции затрагиваются и другие проблемы, связанные с Саудовской Аравией.

В частности, сенаторы призывают правительство королевства провести прямые переговоры с представителями движения хуситов, чтобы положить конец войне в Йемене.

Кроме того, Саудовскую Аравию призывают восстановить дипломатические отношения с Катаром, договориться о политическом решении его спора с этой страной, а также немедленно освободить саудовского блогера Раифа Бадави, активистов движения "За права саудовских женщин" и других задержанных политических заключенных.