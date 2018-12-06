Россия не верит в прогноз Всемирного банка по нефти

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Александр Лесных. Эксперты Всемирного банка представили доклад, в котором спрогнозировали среднюю стоимость нефти марки Brent на ближайшие три года на уровне 71 доллара за баррель. В российском правительстве исходят из того, что котировки черного золота в долгосрочной перспективе будут не выше 55 долларов. Откуда такое расхождение и почему в Минэкономразвития столь осторожны в оценках — в материале РИА Новости.

Вашими устами мед пить

В докладе ВБ отмечается, что в течение 2018 года нефть была подвержена высокой волатильности: котировки колебались от 59 до 86 долларов за баррель. Одна из главных причин, по мнению экспертов, — рекордная добыча нефти в России на уровне 11,4 миллиона баррелей в сутки.

При этом скачок до 84 долларов обеспечили новости из Южной и Северной Америки. Сначала Венесуэла снизила добычу в надежде создать искусственный дефицит предложения на рынке и тем самым получить дополнительный доход в столь непростое для страны время.

Затем цены подтолкнули вверх США — выход из ядерной сделки и санкции против иранской нефти создали угрозу дефицита черного золота.

Однако вскоре началось снижение. Всемирный банк объясняет это тем, что ОПЕК увеличила добычу, а США заявили, что санкции против иранской нефти не касаются восьми государств, среди которых — крупнейшие покупатели, Китай и Индия.

По мнению аналитиков ВБ, действие этих факторов подходит к концу, так что в следующем году цены на нефть подрастут, превысив 70 долларов за баррель. Однако российские чиновники настроены менее оптимистично.

В конце ноября правительство страны утвердило прогноз социально-экономического развития до 2036 года, подготовленный Минэкономразвития, где в обозримой перспективе предельная стоимость барреля обозначена на уровне 50-55 долларов.

Причина такого шага понятна: никто в кабинете министров не хочет повторения истории 2014-2016 годов, когда котировки рухнули со 106 до минимума в 32 доллара и стране, ориентированной в первую очередь на экспорт углеводородов, пришлось думать, как снизить свою зависимость от динамики цен на нефть.

А значит, лучше ориентироваться на консервативные прогнозы относительно нефтяных цен. Ведь в случае очередного нефтяного кризиса аналитики ВБ максимум разведут руками, а вот России придется опять разрабатывать антикризисные программы.

Но это вовсе не значит, что экономический блок российского правительства в долгосрочном планировании оставил доходы от нефтяного экспорта за бортом. В силе остается бюджетное правило, в соответствии с которым все дополнительные доходы от экспорта нефти будут зачисляться в Фонд национального благосостояния.

Долгосрочное падение нефтяных цен ниже обозначенного российским правительством уровня в 50-55 долларов за баррель весьма маловероятно. Если же ВБ окажется прав, а российский нефтяной экспорт останется на сегодняшнем уровне (около 35,2 миллиона баррелей в год), российская подушка безопасности увеличится на 3,3 миллиарда долларов.

Стабильность рынка под вопросом

Чей прогноз оказался точнее — российского правительства или Всемирного банка — покажет время. Но не стоит забывать, что на возможные сценарии влияет огромное количество факторов — как политических, так и вовсе с политикой никак не связанных.

Один из самых значимых — предстоящие саммиты ОПЕК и ОПЕК+, где уже в ближайшие дни решится судьба квот на добычу нефти. Текущее предложение Саудовской Аравии состоит в том, чтобы все члены картеля сократили добычу на 3-3,5%, отталкиваясь от октябрьского максимума.

Аналитики отмечают, что, если на эти требования не согласится никто, нефть может подешеветь до 55 долларов за баррель. Если участникам картеля удастся прийти к соглашению относительно снижения добычи, котировки уже к концу года могут подскочить до 65 долларов и выше.

© AP Photo / Hasan Jamali Добыча нефти в Бахрейне © AP Photo / Hasan Jamali

В среднесрочной перспективе сегодняшние низкие цены делают нерентабельной разведку новых месторождений, и уже к середине следующего десятилетия мировая экономика может столкнуться с острым дефицитом, а цены на нефть резко вырастут. Такого мнения, в частности, придерживаются аналитики Goldman Sachs.

"Лишь немногие нефтегазовые компании способны позволить себе полноценные инвестиции в разработку новых месторождений, поэтому в двадцатые годы мир столкнется с явной физической нехваткой нефти", — заявил глава европейского отделения энергетических исследований Goldman Sachs Мишель Делла Винья в недавнем интервью телеканалу CNBC.