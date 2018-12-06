Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Россия не верит в прогноз Всемирного банка по нефти

07:31
26
© AFP 2018 / Haider Mohammed Нефтегазовое месторождение в Басре, Ирак. Архивное фотоНефтегазовое месторождение в Басре, Ирак. Архивное фото
© AFP 2018 / Haider Mohammed
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Александр Лесных. Эксперты Всемирного банка представили доклад, в котором спрогнозировали среднюю стоимость нефти марки Brent на ближайшие три года на уровне 71 доллара за баррель. В российском правительстве исходят из того, что котировки черного золота в долгосрочной перспективе будут не выше 55 долларов. Откуда такое расхождение и почему в Минэкономразвития столь осторожны в оценках — в материале РИА Новости.
Акция с требованием включить отопление в городах Украины у здания Кабинета министров в Киеве
Вчера, 08:00
"Фантастические твари". Почему они лишили украинцев воды и газа

Вашими устами мед пить

В докладе ВБ отмечается, что в течение 2018 года нефть была подвержена высокой волатильности: котировки колебались от 59 до 86 долларов за баррель. Одна из главных причин, по мнению экспертов, — рекордная добыча нефти в России на уровне 11,4 миллиона баррелей в сутки.
При этом скачок до 84 долларов обеспечили новости из Южной и Северной Америки. Сначала Венесуэла снизила добычу в надежде создать искусственный дефицит предложения на рынке и тем самым получить дополнительный доход в столь непростое для страны время.
Затем цены подтолкнули вверх США — выход из ядерной сделки и санкции против иранской нефти создали угрозу дефицита черного золота.
Однако вскоре началось снижение. Всемирный банк объясняет это тем, что ОПЕК увеличила добычу, а США заявили, что санкции против иранской нефти не касаются восьми государств, среди которых — крупнейшие покупатели, Китай и Индия.
По мнению аналитиков ВБ, действие этих факторов подходит к концу, так что в следующем году цены на нефть подрастут, превысив 70 долларов за баррель. Однако российские чиновники настроены менее оптимистично.
В конце ноября правительство страны утвердило прогноз социально-экономического развития до 2036 года, подготовленный Минэкономразвития, где в обозримой перспективе предельная стоимость барреля обозначена на уровне 50-55 долларов.
Золотой биткойн
2 декабря, 08:00
"Биточки" со вкусом печали. Крипторынок потерял 700 миллиардов за год
Причина такого шага понятна: никто в кабинете министров не хочет повторения истории 2014-2016 годов, когда котировки рухнули со 106 до минимума в 32 доллара и стране, ориентированной в первую очередь на экспорт углеводородов, пришлось думать, как снизить свою зависимость от динамики цен на нефть.
А значит, лучше ориентироваться на консервативные прогнозы относительно нефтяных цен. Ведь в случае очередного нефтяного кризиса аналитики ВБ максимум разведут руками, а вот России придется опять разрабатывать антикризисные программы.
Но это вовсе не значит, что экономический блок российского правительства в долгосрочном планировании оставил доходы от нефтяного экспорта за бортом. В силе остается бюджетное правило, в соответствии с которым все дополнительные доходы от экспорта нефти будут зачисляться в Фонд национального благосостояния.
Долгосрочное падение нефтяных цен ниже обозначенного российским правительством уровня в 50-55 долларов за баррель весьма маловероятно. Если же ВБ окажется прав, а российский нефтяной экспорт останется на сегодняшнем уровне (около 35,2 миллиона баррелей в год), российская подушка безопасности увеличится на 3,3 миллиарда долларов.
Изображение Бенджамина Франклина с подбитым глазом на банкноте номиналом в 100 долларов США
29 ноября, 08:00
"Думал, ты такой один?" Россия нашла еще одну альтернативу доллару

Стабильность рынка под вопросом

Чей прогноз оказался точнее — российского правительства или Всемирного банка — покажет время. Но не стоит забывать, что на возможные сценарии влияет огромное количество факторов — как политических, так и вовсе с политикой никак не связанных.
Один из самых значимых — предстоящие саммиты ОПЕК и ОПЕК+, где уже в ближайшие дни решится судьба квот на добычу нефти. Текущее предложение Саудовской Аравии состоит в том, чтобы все члены картеля сократили добычу на 3-3,5%, отталкиваясь от октябрьского максимума.
Аналитики отмечают, что, если на эти требования не согласится никто, нефть может подешеветь до 55 долларов за баррель. Если участникам картеля удастся прийти к соглашению относительно снижения добычи, котировки уже к концу года могут подскочить до 65 долларов и выше.
© AP Photo / Hasan JamaliДобыча нефти в БахрейнеДобыча нефти в Бахрейне
© AP Photo / Hasan Jamali
В среднесрочной перспективе сегодняшние низкие цены делают нерентабельной разведку новых месторождений, и уже к середине следующего десятилетия мировая экономика может столкнуться с острым дефицитом, а цены на нефть резко вырастут. Такого мнения, в частности, придерживаются аналитики Goldman Sachs.
"Лишь немногие нефтегазовые компании способны позволить себе полноценные инвестиции в разработку новых месторождений, поэтому в двадцатые годы мир столкнется с явной физической нехваткой нефти", — заявил глава европейского отделения энергетических исследований Goldman Sachs Мишель Делла Винья в недавнем интервью телеканалу CNBC.
В результате нефтяные цены вполне могут превзойти прогнозы аналитиков Всемирного банка.
Оценить 37
Весь мирЭкономика
Рекомендуем
Путин объяснил, почему не хочет разговаривать с Порошенко
Путин объяснил отказ общаться с Порошенко
РИА
Новости
Курс валют на экране мобильного телефона
Сбербанк ограничил перевод денег по номеру телефона
Украинский военнослужащий на борту корабля береговой охраны в порту Мариуполя
Киев назвал условие прекращения военного положения
Ракетный эсминец ВВС США McCampbell. Архивное фото
Американский эсминец демонстративно приблизился к базе Тихоокеанского флота
Лента
новостей
Спящий мужчина
Ученые назвали оптимальную длительность сна
Украинский пограничник на границе с Россией. Архивное фото
Украина предложила РФ обмен заключенными
Девушка едет на велосипеде по улице в Москве. Архивное фото
В России ввели новые дорожные знаки и разметку
Писатель Захар Прилепин. Архивное фото
Прилепин объяснил, почему больше не воюет в Донбассе
Ракетный эсминец ВВС США McCampbell. Архивное фото
Эсминец ВМС США демонстративно прошел около российской базы
Сбербанк. Архивное фото
Сбербанк поднял верхнюю границу возраста для получения кредита
Американский авианосец Гарри Трумэн. Архивное фото
Российские адмиралы оценили возможности США в Черном и Балтийском морях
Презентация Яндекс.Телефона в Москве. 5 декабря 2018
"Яндекс" представил собственный смартфон
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадио
РекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2018 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
18+
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:38Язык мой — враг мой: Трамп обвалил фондовый рынок США
07:38Голландцы обвинили Россию в шпионаже. Доказательства поражают
07:36Школьники из Гатчины оскорбительными мемами довели учителей до прокуратуры
07:33Госдеп как "обезумевший доктор". Что стоит за ультиматумом в адрес России
07:32Ведущая атомная держава Земли начала распродажу и сходит со сцены
07:31Россия не верит в прогноз Всемирного банка по нефти
07:29Легковес с тяжелым ударом. ВДВ ждут новую противотанковую пушку
07:26Константинополь отменяет Киевский патриархат и создает параллельную церковь
15:30Жить спортом: шансы России в отборочном туре Eвро-2020
13:25Добрая воля: как стать волонтером?
16:35Почему люди верят в теории заговора?
12:00БЕЗДОМНЫЕ. ВЫХОД. Эпизод 3
16:44Инвалиды и общество: борьба со стереотипами
16:00Страх неодобрения
12:00Кардиган, Бойкотт и ещё 13 фамилий, превратившихся в слова
Лента новостей