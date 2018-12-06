Госдеп как "обезумевший доктор". Что стоит за ультиматумом в адрес России

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Госдепартамент США выдвинул России второй за неделю ультиматум, пригрозив "болью" и "последствиями". В Москве происходящее назвали "сценарием для фильма ужасов". Куда заведет новый поворот в российско-американских отношениях, разбиралось РИА Новости.

Безымянная стенограмма Госдепа

"России следует всерьез отнестись к призыву США освободить украинский экипаж, иначе придется столкнуться с серьезными последствиями и болью, которая со временем будет только усиливаться. Вашингтон рассматривает инцидент в Керченском проливе как военную эскалацию и нарушение международного права и свободы судоходства", — заявил высокопоставленный чиновник Госдепа США.

В связи с инцидентом в Керченском проливе представитель американского внешнеполитического ведомства также призвал страны Европы отказаться от участия в строительстве газопровода "Северный поток — 2", подчеркнув, что поставка российского газа по этому трубопроводу в обход Украины осложнит сдерживание Москвы.

"Вопрос о трубопроводе уже обсуждался с немецкими политиками, которые после инцидента в Керчи стали чувствительнее к призывам Вашингтона. Мы напоминаем, что "Северный поток — 2" — это плохая идея", — подытожил сотрудник Госдепа.

Имя чиновника, пригрозившего России "болью" и "последствиями", не сообщается. Но в опубликованной стенограмме выступления сам представитель ведомства называет себя сопредседателем американо-украинской группы по стратегическому сотрудничеству. Поскольку американскую сторону там возглавляет госсекретарь Майк Помпео, можно предположить, что эти высказывания принадлежат именно ему.

На языке ультиматумов

Это уже второй ультиматум Госдепа Москве за неделю. На встрече министров обороны НАТО Помпео заявил, что Россия нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который на протяжении тридцати лет — с момента заключения — считался столпом системы контроля над вооружениями.

Вашингтон утверждает: испытанная два года назад крылатая ракета 9М729 наземного базирования запрещена ДРМСД, поскольку пролетела 500 километров. В Москве подчеркивают, что ракета преодолела всего 480 километров, а это договором допускается.

"Если в течение шестидесяти дней Россия не возобновит выполнение норм договора, то США выйдут из него. До этого момента мы не будем разрабатывать, производить или размещать ракетные системы, не предусмотренные документом", — отметил Помпео.

Российские власти тоже не раз предъявляли претензии США в связи с соблюдением ДРСМД. Речь шла об ударных беспилотниках Reaper и Predator, а также ракетах-мишенях Нera, LRALT и MRT, практически не отличающихся от запрещенных договором боевых ракет средней и меньшей дальности. Недовольна Москва и размещением в Польше ракетной установки Mk-41, которая может использоваться для запуска крылатых ракет.

Ультиматум уже прокомментировал Владимир Путин.

Официальный представитель МИД Мария Захарова была эмоциональнее. Она сравнила высказывания американской стороны с риторикой "обезумевшего доктора": "Такой хирург-зло: последствия, боль. Действия, которые направлены на ухудшение, а не на улучшение. Это какой-то сценарий для фильма ужасов, я бы так это охарактеризовала".

"Заявление господина Помпео несколько запоздало, — сказал российский президент. — Сначала все-таки американская сторона заявила о том, что она намерена выйти из договора, а потом начали искать обоснования, почему они должны это сделать. Самое главное обоснование — это то, что мы что-то нарушаем. При этом, как обычно, никаких доказательств нарушений с нашей стороны не предоставляется". Владимир Путин Президент России Президент России

По поводу инцидента в Керченском проливе позиция России неизменна: зайдя в российские территориальные воды, украинские моряки нарушили международное законодательство. Решение об их освобождении или дальнейшем содержании под стражей примет суд.

Хотя Госдеп угрожает, сенат ограничился резолюцией, осуждающей "провокационные действия" Москвы против украинских кораблей, и речь о новых санкциях пока не идет. Несмотря на призывы украинских властей, дополнительные ограничения считают преждевременными и Франция с Германией.

Мировой порядок по-американски

Впрочем, Помпео пошел еще дальше. На встрече министров обороны НАТО он обвинил Россию в подрыве международного порядка. Соучастниками Москвы госсекретарь назвал также Тегеран и Пекин.

"Когда договоры нарушаются, нужно противостоять нарушителям, а договоры должны быть закреплены или отброшены. Слова должны чего-то стоить. Задача США — восстановить наш суверенитет, реформировать международный либеральный порядок, и мы хотим, чтобы наши европейские друзья нам помогали", — объяснил Помпео.

Комментируя планы по противостоянию России, Китаю и Ирану, госсекретарь добавил, что Дональд Трамп сделает все для объединения наций и формирования нового либерального порядка. При этом пересмотр международных соглашений, которые противоречат американским интересам, по словам Помпео, и впредь будет считаться важным направлением глобальных реформ.

© AP Photo / Bob Daugherty, File Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачёв и президент США Р. Рейган подписывают Договор РСМД в Белом доме, 1987 год © AP Photo / Bob Daugherty, File

Новые санкции: быть или не быть?

Несмотря на очередной виток противостояния России и Запада, опрошенные РИА Новости эксперты считают, что новых санкций не последует.

"Инцидент в Керченском проливе как некий новый фактор, скорее всего, будет зафиксирован пунктиром в готовящихся сейчас американских санкционных законопроектах: "Защита выборов от угроз путем обозначения красных линий" (DETER) и "Акт о защите США от агрессии Кремля" (DASKAA). Но отдельного пакета санкций по Азовскому морю, думаю, не будет", — полагает программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.

Что касается позиции Евросоюза, то, по мнению Тимофеева, действующее решение Совета ЕС об ограничительных мерах в отношении России дополнится новыми физическими и юридическими лицами.

"Европа может преподнести эти новшества под соусом инцидента в Азовском море. Но и здесь отдельного пакета не последует. Украина продолжит нагнетать ситуацию и представлять себя жертвой российской агрессии, однако Запад не пойдет на принятие скоропалительных решений", — прогнозирует эксперт.

Старший вице-президент ПИР-Центра, генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский отмечает, что новые санкции, в случае их принятия, ничего не изменят и конфронтация России и Запада продолжит усиливаться.

"Керченский инцидент будет развиваться по тому же сценарию, что и инцидент с российским рыболовецким судном "Норд". Киев обвинил тогда российских моряков в нарушении порядка въезда на территорию Украины, устроил суд. Украинские власти даже организовали аукцион по продаже арестованного судна "Норд". Российские власти теперь также проведут следствие, потом — суд. Не исключаю, что в итоге российских моряков обменяют на украинских. Но никаких односторонних уступок не будет", — уверен Бужинский.

Ничего нового он не видит и в ультиматуме США в одностороннем порядке приостановить участие в договоре РСМД. Поддержка НАТО, которой пытаются заручиться американцы, обвиняя Москву в нарушении договора, по мнению Бужинского, мало что изменит.

"ДРСМД — это российско-американский договор. При чем здесь НАТО?— задается вопросом военный эксперт. — Через выкручивание рук европейцам США пытаются их убедить в нарушении договора. Но для дальнейшей судьбы двустороннего документа позиция Североатлантического альянса мало что значит".

Основную проблему с договором РСМД Бужинский видит в том, что американцы не слышат аргументы России: "Вашингтон требует показать испытанные ракеты 9М729. Российская сторона не против, готова все показать. Но взамен мы хотим попасть на американскую базу ПРО Девеселу в Румынии, посмотреть на пусковые установки Mk-41. Американцы отказываются, ссылаясь на то, что румыны не пускают".