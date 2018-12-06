Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

АПИ определило перспективные для инвестиций отрасли в Забайкалье и Бурятии

03:19
302
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 5000 рублей. Архивное фотоБанкноты номиналом 5000 рублей. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) в качестве самых перспективных для сотрудничества с инвесторами сфер в недавно вошедших в Дальневосточный федеральных округ Бурятии и Забайкальском крае определило добычу твердых полезных ископаемых, лесной комплекс, а также агропромышленный комплекс и здравоохранение, сообщил РИА Новости глава агентства Леонид Петухов.
Вице-премьер Юрий Трутнев. Архивное фото
Вчера, 18:15
На соцсферу Бурятии и Забайкалья направят около 3,2 миллиарда рублей
"По Забайкалью мы видим около 60-70 больших проектов с инвестициями 600 миллиардов рублей. Если по отраслям разбивать, то получается, что по Забайкалью самые приоритетные – это добыча твердых полезных ископаемых, агропромышленный комплекс, лес, транспорт и логистика. По Бурятии в лидерах тоже добыча твердых полезных ископаемых, лес, здравоохранение. Проекты по логистике не столь актуальны, как в Забайкалье", — сказал Петухов.
Также он очертил спектр стран, из которых будут привлекаться инвесторы для реализации проектов в обозначенных сферах экономики.
"По горнорудным проектам традиционными партнерами являются Китай и Япония. Лес – это скорее Япония, Индонезия, Индия и Республика Корея. Это те инвесторы, которых мы сейчас заводим в лесную отрасль на Дальнем Востоке", — перечислил глава АПИ.
Оценивая перспективы сотрудничества в агропромышленном комплексе, он напомнил о работе, которую проводит АПИ по поручению вице-премьера – полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, когда бесхозную землю, которая "потеряна для экономики", выявляют и ставят на кадастровый учет, чтобы отдать под реализацию проектов инвесторам. "Здесь мы стараемся формировать сбалансированный портфель. Приоритетом пользуются российские инвесторы. Также есть инвесторы из Китая, Японии, Республики Корея и даже из Австралии", — уточнил Петухов.
Оценить 2
Обсудить 0
Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспортаРоссияЭкономика
Рекомендуем
Путин объяснил, почему не хочет разговаривать с Порошенко
Путин объяснил отказ общаться с Порошенко
РИА
Новости
Лидер партии Vox Сантьяго Абаскаль и региональный кандидат Франсиско Серрано радуются ретультатам выборов в Севилье, Испания
Европу трясет от очередной "победы русских спецслужб"
Посетители в зале банкоматов в отделении Сбербанка. Архивное фото
Сбербанк ограничил перевод денег по номеру телефона
Флаг СССР. Архивное фото
На Камчатке "граждане СССР" массово отказываются платить за электроэнергию
Лента
новостей
Акция националистов в Киеве за введение военного положения в стране и разрыв дипломатических отношений с Россией
Киев разрывает договор о дружбе. Это дает повод пересмотреть границы
Спящий мужчина
Ученые назвали оптимальную длительность сна
Госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Бельгия. 4 декабря 2018
Пушков ответил на ультиматум Помпео по ДРСМД
Украинский пограничник на границе с Россией. Архивное фото
Украина предложила РФ обмен заключенными
Украинский военнослужащий смотрит на активистов, копающих траншеи на побережье Азовского моря у города Мариуполь. 26 ноября 2018
Киев назвал условие прекращения военного положения
Боевой лазер Пересвет заступил на опытно-боевое дежурство
Опубликовано видео развертывания боевого лазера "Пересвет"
Банкноты номиналом 1 доллар США. Архивное фото
ЕС хоронит доллар. На поминки пригласили Россию
Девушка едет на велосипеде по улице в Москве. Архивное фото
В России ввели новые дорожные знаки и разметку
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадио
РекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2018 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
18+
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала