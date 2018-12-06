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CNN: США начали подготовку к отправке военных кораблей в Черное море

07:38
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© Фото : U.S. Navy / MCS 1st Class Daniel BarkerУниверсальный десантный корабль типа Уосп ВМС США в Южно-Китайском море. 26 сентября 2018Универсальный десантный корабль типа Уосп ВМС США в Южно-Китайском море. 26 сентября 2018
© Фото : U.S. Navy / MCS 1st Class Daniel Barker
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. США начали подготовку к отправке военных кораблей в Черное море на фоне инцидента в Керченском проливе, в ходе которого украинские корабли нарушили границу РФ и были задержаны, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Три корабля ВМС Украины - "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" - 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.
Как сообщили телеканалу три источника, военные США направили госдепартаменту запрос об информировании Турции о возможных планах отправки военных кораблей в Черное море. По информации источников, подобный шаг "является ответом на действия России против Украины в Керченском проливе".
Как отметили телеканалу двое из трех источников, уведомление Турции даст военным кораблям США возможность прохода через проливы, однако эта возможность не обязательно будет использована.
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"Мы регулярно проводим операции с целью укрепить безопасность и стабильность во всей территории действий 6-го флота США, включая международные воды и воздушное пространство Черного моря. Мы оставляем за собой право свободно действовать в соответствии с международными законами и нормами", - заявил телеканалу официальный представитель флота.
Как заявил президент РФ Владимир Путин, инцидент в Керченском проливе был провокацией, а среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.
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