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Религия и мировоззрение

Мусульмане Татарстана проголосовали за проведение Года толкования Корана

Вчера, 19:31
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© Фото представлено Духовным управлением мусульман Республики ТатарстанМуфтий Татарстана Камиль СамигуллинМуфтий Татарстана Камиль Самигуллин
© Фото представлено Духовным управлением мусульман Республики Татарстан
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Духовное управление мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) решило посвятить 2019 год изучению и объяснению Священного Писания мусульман — Корану, сообщил в среду РИА Новости муфтий РТ Камиль Самигуллин.
"Каждый декабрь ДУМ РТ традиционно принимает решение о наименовании предстоящего года для проведения тематических мероприятий. В этот раз мусульмане региона высказались за Год толкования Корана — это решение было принято на заседании президиума ДУМ РТ. Кроме того, за это же высказались и мусульмане Татарстана в моем инстаграме", — заявил муфтий.
По его словам, от прихожан также поступали предложения о проведении Года материнства и семьи, Года татарских имамов, Года благотворительности.
"В 2019 году ДУМ РТ планирует провести ряд юбилейных дат. Например, юбилей таких выдающихся татарских богословов и авторов тафсиров (объяснений) Корана — Шейхульислама аль-Хамиди и Мурада Рамзи, а также первой женщины-казыя (шариатского судьи) в нашей стране Мухлисы Буби", — добавил муфтий республики.
Религиозный деятель отметил, что в 2019 году муфтиятом также запланировано издание тафсиров Корана на русском и татарском языках.
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Новости - Религия и мировоззрение
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