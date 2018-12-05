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Новое оружие России

"Калашников" доработает боевую экипировку "Нанук" после испытаний в Арктике

Вчера, 17:35
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© Фото : Концерн "Калашников" Комплект арктической экипировки, разработанный концерном КалашниковКомплект арктической экипировки, разработанный концерном Калашников
© Фото : Концерн "Калашников"
Экипировка создавалась при участии специалистов Минобороны России и ассоциации содействия освоению арктических территорий "Северный десант". Сейчас "Нанук" тестируют на территории трех "холодных" регионов России: Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого и Таймырского автономных округов.
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Концерн "Калашников" доработает арктическую боевую экипировку "Нанук" по итогам опытной эксплуатации, в настоящее время ее испытания продолжаются в трех регионах России, говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте Kalashnikov media.
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"Все прототипы основных элементов экипировки в реальных условиях Крайнего Севера показали себя с эффективностью 80%. Мы учтем все пожелания специалистов и определим состав оптимальной номенклатуры экипировки и материалов", — цитируется в сообщении гендиректор компании Владимир Дмитриев.
В концерне отметили, что сегодня "Нанук" испытывают на территории трех "холодных" регионов России: Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого и Таймырского автономных округов. Экипировка создавалась при участии специалистов Минобороны РФ и ассоциации содействия освоению арктических территорий "Северный десант".
Ранее в марте 2018 года все ее элементы были опробованы специалистами в ходе арктической экспедиции на полуостровах Ямал и Таймыр. Температура во время испытаний достигала –47 градусов, ветер — 25 метров в секунду.
Российские Вооруженные силы сегодня и завтра
1 марта, 20:05
Российские Вооруженные силы сегодня и завтраРазвитие Вооруженных сил России — в инфографике Ria.ru.
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Калашников (концерн)Арктика
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