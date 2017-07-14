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РИА Новости

Россия предотвратила в Южной Осетии гуманитарную катастрофу, заявил Бибилов

14 июля 2017, 12:07
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкАнатолий Бибилов. Архивное фото
Анатолий Бибилов. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк

ЦХИНВАЛ, 14 июл — РИА Новости. Российские военнослужащие и спасатели предотвратили в Южной Осетии гуманитарную катастрофу, считает президент республики Анатолий Бибилов.

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По его словам, миротворцы ценой своей жизни сделали все для того, чтобы в 1992 году, через месяц после подписания Догомысского (или Сочинского) соглашения, в Южную Осетию пришел в мир.

"В течении этого месяца было уничтожено очень много гражданского населения. Именно миротворцы тогда под политическим руководством Сергея Шойгу обеспечили мир; 25 лет — это срок, когда в сердцах людей начала появляться искра надежды на спокойную жизнь, и в течение 16 лет, вплоть до 2008 года, Южная Осетия жила спокойно", — сказал глава государства на торжественном митинге, посвященном 25-летию ввода миротворческого контингента.

Он напомнил, что в это время люди почувствовали вкус спокойной жизни, республика начала развиваться.

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"Но с приходом к власти неофашиста Саакашвили все перевернулось. С 2004 года, в 2006 и уже апогей — 2008 год — Южная Осетия опять была на грани уничтожения. И, опять таки, вооруженные силы РФ, которые принудили Грузию к миру, и МЧС предотвратили гуманитарную катастрофу, которая нависла над республикой Южная Осетия", — заключил Бибилов.

Грузино-югоосетинский конфликт начался на волне самоопределения республик СССР, превратился в 1991—1992 годах в вооруженное противостояние и завершившаяся Дагомысскими соглашениями.

В 2008 году грузинские войска атаковали Южную Осетию и разрушили часть ее столицы. Россия, защищая жителей республики, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела туда войска и вытеснила грузинских военных. Россия оказывает Южной Осетии помощь в восстановлении экономики. Получает помощь России и другая бывшая грузинская автономия — Абхазия. После "пятидневной войны" в Южной Осетии Россия признала суверенитет обеих бывших автономий, ранее входивших в состав Грузии.

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Анатолий БибиловЮжная Осетия
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