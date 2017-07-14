Россия предотвратила в Южной Осетии гуманитарную катастрофу, заявил Бибилов

По его словам, миротворцы ценой своей жизни сделали все для того, чтобы в 1992 году, через месяц после подписания Догомысского (или Сочинского) соглашения, в Южную Осетию пришел в мир.

"В течении этого месяца было уничтожено очень много гражданского населения. Именно миротворцы тогда под политическим руководством Сергея Шойгу обеспечили мир; 25 лет — это срок, когда в сердцах людей начала появляться искра надежды на спокойную жизнь, и в течение 16 лет, вплоть до 2008 года, Южная Осетия жила спокойно", — сказал глава государства на торжественном митинге, посвященном 25-летию ввода миротворческого контингента.