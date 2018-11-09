Глобальный человейник: апологеты и альтернативы

Ольга Зиновьева, сопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня", президент Международного общества "Россия — Германия",

Владимир Лепехин, проректор бизнес-университета МИРБИС, вице-президент Международного центра науки и культуры имени Александра Зиновьева.

Предельно академическая и одновременно предельно актуальная проблематика обсуждалась на IX Международной конференции "Зиновьевские чтения" в минувший понедельник, 29 октября, в день рождения выдающегося мыслителя России.

Очередная, девятая по счету Международная научная конференция "Зиновьевские чтения", прошедшая на минувшей неделе в МИА "Россия сегодня", оказалась, как всегда, резонансной. И дело тут не только в восторженных отзывах постфактум режиссера Никиты Михалкова, журналиста Джульетто Кьеза, политика Сергея Бабурина, не ожидавших, прямо скажем, такого сверхактивного участия в них молодежи. Да, в зале присутствовали в основном студенты элитных столичных вузов — РАНХиГС, МГУ имени М. В. Ломоносова, МГИМО и МФТИ; они же провели в ходе конференции отдельную секцию, посвященную роли молодежи в политике, в том числе и 50-летию революционных выступлений "новых левых" на Западе. Активно выступали по этой теме непосредственные свидетели и участники событий итальянская журналистка Джинни Тоски-Мараццани-Висконти, французские студенты-слависты того времени Кристин Местр и Дмитрий де Кошко.

Но главное: состоявшиеся чтения стали катализатором обсуждения на самых разных площадках проблем, поднятых спикерами.

Тема конференции, напомним, звучала так: "Какой социально-политический строй нам нужен? Что мы можем и должны сделать?" Весьма амбициозно, не правда ли?

Понятно, что тема осталась до конца не раскрытой, это вполне нормально для международной научной конференции, в ходе которой (в отличие от партийных пленумов) традиционно транслируются самые разные точки зрения. В рамках подобных широких обсуждений, как правило, удается асимптотически приблизиться к истине. Но пищи для размышлений такие дискуссии дают беспрецедентно много.

Тон дискуссиям, состоявшимся на четырех медийных площадках в пресс-центре МИА, был задан участниками пленарного заседания — сразу же после традиционного установочного доклада Ольги Зиновьевой, заявившей, что "без интеллектуальной позиции Александра Зиновьева, 40-летие со дня изгнания которого из Отечества мы вспоминаем весь этот год, без его влияния на умы нескольких поколений мировых интеллектуалов (некоторые из них присутствуют сегодня на наших чтениях), новейшая история стала бы заложницей роковой "одноколейки", англосаксонской "западней", а тотальная планируемость полностью исключила бы альтернативные проекты развития цивилизации". В докладе она процитировала Александра Зиновьева: "Можно с уверенностью сказать: капитализм не справился с бременем управления на Земле, население которой уже перевалило за 7,5 миллиарда человек. Именно поэтому разбалансированный однополярный мир трещит по швам, осыпается на глазах, а его архитекторы переносят свои взоры на Восток, смиряясь с возникновением новых геополитических центров силы. Историческую гонку у посткапиталистического Запада выигрывает посткоммунистический Китай".

По мнению участника чтений, профессора философии Софийского университета Тодора Тодорова, глобальный капитализм — в силу отсутствия альтернативы — рано или поздно победит во всем мире. Глобальный человейник, выражаясь словами Александра Зиновьева, — это неизбежность. Но, победив (то есть став абсолютом), капитализм — согласно известному философскому закону "отрицания отрицания" — станет отрицать самого себя и в результате переродится в более человечный строй социалистического типа. То есть, если переводить на понятный язык, все мы должны успокоиться и уповать на объективный ход вещей (промысел Божий), который и не даст планете Земля погибнуть. Реакцией на такой вот квазиоптимизм нашего болгарского друга стал вопрос модератора: "А вот когда капитализм победит во всем мире и в нем установится единый глобальный порядок, он будет англоязычным или китаеязычным?"

Ответ на этот вопрос был получен мгновенно, но не от представителя солнечной Болгарии, а от китайского спикера — предпринимателя Ванг Хайкинга, считающего себя учеником русского Конфуция — Александра Зиновьева — и выступившего с противоположной Тодору Тодорову позицией. По его мнению, будущее мира за союзом Китая и России, за синтезом конфуцианской этики и социалистической идеологии не в последнюю очередь при условии, что учение Александра Зиновьева будет активно внедряться в сознание российского и китайского общества. Успех же Китая в самых разных областях и его реальная конкуренция с Западом свидетельствуют, что мир никогда не станет однополярным и моноязычным. Ну, если только какая-то его часть не будет уничтожена в результате навязанной мировым капиталом новой мировой войны.

© РИА Новости / Александр Натрускин Эксперт из Китая, руководитель проекта "Русский Конфуций — Александр Зиновьев" Ван Хайкинг © РИА Новости / Александр Натрускин Эксперт из Китая, руководитель проекта "Русский Конфуций — Александр Зиновьев" Ван Хайкинг

По-своему ответил на вопрос профессор Критского университета, известный в Европе философ Димитриос Пателис. Он, как и его болгарский коллега, ссылался на действие объективных законов, которые приведут мир к глобальной победе, однако… не капитализма, а коммунизма. И этот тезис тоже вызвал вопросы у модератора, отметившего, что в современной глобализации пока нет ни одного коммунистического тренда.

"Сегодня решается судьба человечества", — настаивал Димитриос Пателис. И выход может быть только в творческом развитии марксизма, как утверждают учителя нашего поколения — профессора Московского университета Александр Зиновьев и вслед за ним — Виктор Вазюлин.

Известный итальянский журналист и публицист, не единожды принимавший участие в "Зиновьевских чтениях", Джульетто Кьеза, не мудрствуя лукаво, почти слово в слово повторил свою прошлогоднюю речь. И его можно понять: за год в мировой политике ничего не изменилось, а если и изменилось, то к худшему. "В Европе сегодня нет ни одного политика, который бы понимал, куда мы идем и что делать", — заметил Кьеза. На что получил резонное предложение побольше читать российских авторов — Александра Зиновьева и его учеников.

Известнейший российский режиссер, общественный деятель Никита Михалков призвал участников чтений искать выход из приближающихся российской и мировой катастроф в вере и нравственности. Но процитировал при этом что-то из Ивана Ильина, что заметно покоробило большую часть участников конференции, для которых названный российский философ и публицист отнюдь не является примером безупречной нравственности.

Разумеется, проблема не в абстрактной морали: этика всегда предметна и конкретна. Есть европейские ценности, а есть ценности российские — и между ними пропасть. Консерваторы, либералы, социалисты и даже фашисты исходят в своих действиях из каких-то по-особому понимаемых нравственных идеалов…

Но направление поиска выхода России из нынешнего состояния тотального разложения Никита Сергеевич указал верно: борьба за ценности сегодня призвана подменить традиционную узкоидеологическую борьбу.

© РИА Новости / Александр Натрускин Председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков на IX Международной конференции "Зиновьевские чтения" © РИА Новости / Александр Натрускин Председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков на IX Международной конференции "Зиновьевские чтения"

Впрочем, будь известный российский режиссер профессиональным философом, он бы знал, что все возможные традиционные ценностные системы уже изучены, разработаны и переведены на идеологический и научный язык. Стало быть, проблема не в том, что мы чего-то не знаем и чего-то еще не нашли, а в том, что у правящих кругов (в том числе и в современной России) нет мотивов подменять свои корпоративные и утилитарно-корыстные интересы и ценности общенародными и созидательно-солидарными интересами и ценностями.

В современном российском политикуме попросту отсутствуют форматы институционализации позитивных ценностных систем. Они блокируются (информационно, административно-политически, финансово) уже на стадии их обсуждения в общественно-политических клубах и научных сообществах. Сегодня в России отсутствуют также эффективные каналы донесения ценностных и идеологических месседжей и конструкций до президента России и любых высокопоставленных лиц, полномочных и готовых принимать решения в интересах народного большинства и российской цивилизации как таковой.

Россия обязана развиваться как уникальная и суверенная цивилизационная геополитическая субъектность, укрепляя и развивая собственные ценности и приоритеты, но, увы, она продолжает движение в сторону глобального человейника — планетарной пирамиды, в которой духовное, ценностное и социальное, то есть органичное единение людей подменены жесткой иерархичностью и механическо-рефлекторной квазисолидарностью корпоративного типа.