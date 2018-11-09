Глобальный человейник: апологеты и альтернативы

Ольга Зиновьева, сопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня", президент Международного общества "Россия — Германия",
Владимир Лепехин, проректор бизнес-университета МИРБИС, вице-президент Международного центра науки и культуры имени Александра Зиновьева.
Предельно академическая и одновременно предельно актуальная проблематика обсуждалась на IX Международной конференции "Зиновьевские чтения" в минувший понедельник, 29 октября, в день рождения выдающегося мыслителя России.
Очередная, девятая по счету Международная научная конференция "Зиновьевские чтения", прошедшая на минувшей неделе в МИА "Россия сегодня", оказалась, как всегда, резонансной. И дело тут не только в восторженных отзывах постфактум режиссера Никиты Михалкова, журналиста Джульетто Кьеза, политика Сергея Бабурина, не ожидавших, прямо скажем, такого сверхактивного участия в них молодежи. Да, в зале присутствовали в основном студенты элитных столичных вузов — РАНХиГС, МГУ имени М. В. Ломоносова, МГИМО и МФТИ; они же провели в ходе конференции отдельную секцию, посвященную роли молодежи в политике, в том числе и 50-летию революционных выступлений "новых левых" на Западе. Активно выступали по этой теме непосредственные свидетели и участники событий итальянская журналистка Джинни Тоски-Мараццани-Висконти, французские студенты-слависты того времени Кристин Местр и Дмитрий де Кошко.
Но главное: состоявшиеся чтения стали катализатором обсуждения на самых разных площадках проблем, поднятых спикерами.
Тема конференции, напомним, звучала так: "Какой социально-политический строй нам нужен? Что мы можем и должны сделать?" Весьма амбициозно, не правда ли?
Понятно, что тема осталась до конца не раскрытой, это вполне нормально для международной научной конференции, в ходе которой (в отличие от партийных пленумов) традиционно транслируются самые разные точки зрения. В рамках подобных широких обсуждений, как правило, удается асимптотически приблизиться к истине. Но пищи для размышлений такие дискуссии дают беспрецедентно много.
По мнению участника чтений, профессора философии Софийского университета Тодора Тодорова, глобальный капитализм — в силу отсутствия альтернативы — рано или поздно победит во всем мире. Глобальный человейник, выражаясь словами Александра Зиновьева, — это неизбежность. Но, победив (то есть став абсолютом), капитализм — согласно известному философскому закону "отрицания отрицания" — станет отрицать самого себя и в результате переродится в более человечный строй социалистического типа. То есть, если переводить на понятный язык, все мы должны успокоиться и уповать на объективный ход вещей (промысел Божий), который и не даст планете Земля погибнуть. Реакцией на такой вот квазиоптимизм нашего болгарского друга стал вопрос модератора: "А вот когда капитализм победит во всем мире и в нем установится единый глобальный порядок, он будет англоязычным или китаеязычным?"
Ответ на этот вопрос был получен мгновенно, но не от представителя солнечной Болгарии, а от китайского спикера — предпринимателя Ванг Хайкинга, считающего себя учеником русского Конфуция — Александра Зиновьева — и выступившего с противоположной Тодору Тодорову позицией. По его мнению, будущее мира за союзом Китая и России, за синтезом конфуцианской этики и социалистической идеологии не в последнюю очередь при условии, что учение Александра Зиновьева будет активно внедряться в сознание российского и китайского общества. Успех же Китая в самых разных областях и его реальная конкуренция с Западом свидетельствуют, что мир никогда не станет однополярным и моноязычным. Ну, если только какая-то его часть не будет уничтожена в результате навязанной мировым капиталом новой мировой войны.
По-своему ответил на вопрос профессор Критского университета, известный в Европе философ Димитриос Пателис. Он, как и его болгарский коллега, ссылался на действие объективных законов, которые приведут мир к глобальной победе, однако… не капитализма, а коммунизма. И этот тезис тоже вызвал вопросы у модератора, отметившего, что в современной глобализации пока нет ни одного коммунистического тренда.
"Сегодня решается судьба человечества", — настаивал Димитриос Пателис. И выход может быть только в творческом развитии марксизма, как утверждают учителя нашего поколения — профессора Московского университета Александр Зиновьев и вслед за ним — Виктор Вазюлин.
Известный итальянский журналист и публицист, не единожды принимавший участие в "Зиновьевских чтениях", Джульетто Кьеза, не мудрствуя лукаво, почти слово в слово повторил свою прошлогоднюю речь. И его можно понять: за год в мировой политике ничего не изменилось, а если и изменилось, то к худшему. "В Европе сегодня нет ни одного политика, который бы понимал, куда мы идем и что делать", — заметил Кьеза. На что получил резонное предложение побольше читать российских авторов — Александра Зиновьева и его учеников.
Известнейший российский режиссер, общественный деятель Никита Михалков призвал участников чтений искать выход из приближающихся российской и мировой катастроф в вере и нравственности. Но процитировал при этом что-то из Ивана Ильина, что заметно покоробило большую часть участников конференции, для которых названный российский философ и публицист отнюдь не является примером безупречной нравственности.
Разумеется, проблема не в абстрактной морали: этика всегда предметна и конкретна. Есть европейские ценности, а есть ценности российские — и между ними пропасть. Консерваторы, либералы, социалисты и даже фашисты исходят в своих действиях из каких-то по-особому понимаемых нравственных идеалов…
Но направление поиска выхода России из нынешнего состояния тотального разложения Никита Сергеевич указал верно: борьба за ценности сегодня призвана подменить традиционную узкоидеологическую борьбу.
Впрочем, будь известный российский режиссер профессиональным философом, он бы знал, что все возможные традиционные ценностные системы уже изучены, разработаны и переведены на идеологический и научный язык. Стало быть, проблема не в том, что мы чего-то не знаем и чего-то еще не нашли, а в том, что у правящих кругов (в том числе и в современной России) нет мотивов подменять свои корпоративные и утилитарно-корыстные интересы и ценности общенародными и созидательно-солидарными интересами и ценностями.
Россия обязана развиваться как уникальная и суверенная цивилизационная геополитическая субъектность, укрепляя и развивая собственные ценности и приоритеты, но, увы, она продолжает движение в сторону глобального человейника — планетарной пирамиды, в которой духовное, ценностное и социальное, то есть органичное единение людей подменены жесткой иерархичностью и механическо-рефлекторной квазисолидарностью корпоративного типа.