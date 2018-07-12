Об Олесе Бузине и его матери

Ольга Зиновьева, сопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня", президент общества "Россия-Германия"
Владимир Лепехин, член Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня"
Мы считаем своим долгом напомнить всем честным людям мира, что сегодня — день рождения Олеся Бузины. Через год — возможно в одно время с переменами на Украине — мы будем отмечать его юбилей. А пока ему исполняется 49.
Года полтора назад в статье "Олесь Бузина остается символом подлинной Украины" один из авторов этих строк писал, что Олесь в момент его убийства "фактически являлся символом подлинной Украины — страны двуязычной, интернациональной, яркой и, несмотря ни на что, братской". И тот факт, что Олесь по факту стал символом подлинной и свободной Украины, подтверждается год от года. Олесь Бузина жив, покуда живы его книги, покуда растут тиражи его книг, а сами книги расходятся на цитаты.
Вот уже более трех лет украинские националисты делают все для того, чтобы помешать расследованию преступления. И следствие по делу об убийстве Олеся продолжается только потому, что мать писателя Валентина Павловна Бузина заставляет прокуратуру продолжать следственные мероприятия. "Никто не заставит меня замолчать, — замечает эта героическая женщина. — И никто не заставит меня предать сына".
Преступники до сих пор не обличены — и это понятно: политическое убийство в случае доведения дела до конца наверняка перерастет в политический судебный процесс, в котором очевидным виновником предстанут уже не только исполнители преступления, но и нынешний режим. Но пока следствие работает вхолостую, в расчете на то, что громкое преступление будет забыто, имя Олеся становится все более узнаваемым и знаковым и на Украине, и за её пределами.
С нашей точки зрения, образ Олеся Бузины становится сегодня чуть ли иконическим не только для каждого порядочного украинца, но для каждого человека русской (в широком смысле) культуры: украинцев, россиян, белорусов. Более того, в отношении к Олесю в людской массе все явственнее становится некий водораздел, незримая, но вполне понятная граница между Украиной независимой и настоящей — с одной стороны, и Украиной холопской и фашиствующей — с другой, между человеческой порядочностью и средоточием низменных пороков, между подлинной культурой и агрессивно-примитивной попсой.
С одной стороны, это, к примеру, лаконичная фотовыставка "Посмотри в глаза Донбасса" лауреата Международного общественного литературно-медийного конкурса имени Олеся Бузины одесситки Ирины Лашкевич, которую с интересом и вниманием принимают антифашисты и просто честные люди России, Германии и других стран, с другой — помпезный и приторно-лживый фильм "Киборги", прокатываемый его создателями-грантоедами в русофобских аудиториях в надежде на премии от своих западных кураторов.
Олесь — не посередине, не между двух лагерей. Он — сам по себе глыба. Но он однозначно не на стороне нацистов.
Вот почему фигура Олеся и его образ все больше вдохновляют тех граждан Украины, которые не принимают бандеровский режим в Киеве, не только на открытое слово и честное творчество, но и на гражданское противостояние власти хамов. Их вдохновляет также общественная и правозащитная деятельность Валентины Павловны, которая тоже становится символом ДРУГОЙ, настоящей Украины, и книга которой о сыне под названием "Если вам скажут, что я умер, не верьте" возглавила в этом году список номинантов названного выше международного конкурса.
Недавно в Москве при участии Валентины Павловны Бузины состоялось несколько презентаций сборника статей о её сыне под названием "Олесь Бузина. Пророк и мученик". Разумеется, это не последняя книга о настоящем герое современной Украины — страны, запутавшейся в том, кого считать своими героями. Киеву чужда правда. И все же, честное слово и подлинная культура, мы уверены, рано или поздно в этой стране восторжествуют.