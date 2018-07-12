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Зиновьевский клуб

Об Олесе Бузине и его матери

(обновлено: 17:09 12.07.2018)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкМать Олеся Бузины Валентина Бузина во время презентации сборника Олесь Бузина. Пророк и мученик в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 17 мая 2018Мать Олеся Бузины Валентина Бузина во время презентации сборника Олесь Бузина. Пророк и мученик в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 17 мая 2018
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Ольга Зиновьева, сопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня", президент общества "Россия-Германия"

Владимир Лепехин, член Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня"

Мы считаем своим долгом напомнить всем честным людям мира, что сегодня — день рождения Олеся Бузины. Через год — возможно в одно время с переменами на Украине — мы будем отмечать его юбилей. А пока ему исполняется 49.

Могила Олеся Бузины
© РИА Новости
"Пророк и мученик" – книга памяти Олеся Бузины
Короткую, но яркую жизнь его, как известно, прервали выстрелы в спину. Стреляли националисты, имена которых "не установлены" до сих пор. Сегодня более или менее понятна лишь причина преступления — ненависть заказчиков преступления к патриоту ДРУГОЙ Украины — не той, какой её хотят видеть бандеровцы. Но бандиты просчитались: они убили человека и писателя, но увековечили его имя и его дело.
Года полтора назад в статье "Олесь Бузина остается символом подлинной Украины" один из авторов этих строк писал, что Олесь в момент его убийства "фактически являлся символом подлинной Украины — страны двуязычной, интернациональной, яркой и, несмотря ни на что, братской". И тот факт, что Олесь по факту стал символом подлинной и свободной Украины, подтверждается год от года. Олесь Бузина жив, покуда живы его книги, покуда растут тиражи его книг, а сами книги расходятся на цитаты.

Вот уже более трех лет украинские националисты делают все для того, чтобы помешать расследованию преступления. И следствие по делу об убийстве Олеся продолжается только потому, что мать писателя Валентина Павловна Бузина заставляет прокуратуру продолжать следственные мероприятия. "Никто не заставит меня замолчать, — замечает эта героическая женщина. — И никто не заставит меня предать сына".

Фотография главного редактора сайта РИА Новости Украина Кирилла Вышинского во время брифинга СБУ. 15 мая 2018
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Аресты, убийства, депортация. Почему быть журналистом на Украине опасно

Преступники до сих пор не обличены — и это понятно: политическое убийство в случае доведения дела до конца наверняка перерастет в политический судебный процесс, в котором очевидным виновником предстанут уже не только исполнители преступления, но и нынешний режим. Но пока следствие работает вхолостую, в расчете на то, что громкое преступление будет забыто, имя Олеся становится все более узнаваемым и знаковым и на Украине, и за её пределами.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкПредварительное судебное заседание по уголовному делу об убийстве известного украинского журналиста и писателя Олеся Бузины в Шевченковском районном суде Киева. 22 февраля 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Предварительное судебное заседание по уголовному делу об убийстве известного украинского журналиста и писателя Олеся Бузины в Шевченковском районном суде Киева. 22 февраля 2018

С нашей точки зрения, образ Олеся Бузины становится сегодня чуть ли иконическим не только для каждого порядочного украинца, но для каждого человека русской (в широком смысле) культуры: украинцев, россиян, белорусов. Более того, в отношении к Олесю в людской массе все явственнее становится некий водораздел, незримая, но вполне понятная граница между Украиной независимой и настоящей — с одной стороны, и Украиной холопской и фашиствующей — с другой, между человеческой порядочностью и средоточием низменных пороков, между подлинной культурой и агрессивно-примитивной попсой.

Портрет убитого в Киеве журналиста Олеся Бузины. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Вовк
Третья годовщина убийства Бузины: виновные до сих пор не наказаны
Причем, отношение к Олесю Бузине, к его взглядам, гражданской позиции и творчеству становится показательным не только в качестве иллюстрации жесткого противостояния на Украине и за её пределами двух принципиально разных политических и мировоззренческих лагерей. Оно показательно также с точки зрения оценки литературного и любого иного творчества. В стране, захваченной нацистами и их добровольными или вынужденными сторонниками, яркая и живая украинская аутентичная проза, проникнутая любовью к материнской культуре и уважением к братским культурам, противостоит лицемерной и примитивно-маргинальной публицистике, проникнутой ненавистью к культуре и традициям своего народа и раболепием перед чужими культурами и смыслами.

С одной стороны, это, к примеру, лаконичная фотовыставка "Посмотри в глаза Донбасса" лауреата Международного общественного литературно-медийного конкурса имени Олеся Бузины одесситки Ирины Лашкевич, которую с интересом и вниманием принимают антифашисты и просто честные люди России, Германии и других стран, с другой — помпезный и приторно-лживый фильм "Киборги", прокатываемый его создателями-грантоедами в русофобских аудиториях в надежде на премии от своих западных кураторов.

Мать журналиста Олеся Бузины Валентина Бузина. архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Мать Бузины заявила, что ее сын был патриотом и погиб за Украину
Одна, настоящая Украина, стремится сохранить памятники воинам Советской армии, одолевшим гитлеровский фашизм, а также воздать должное памяти Гиви и Моторолы. Другая, конструируемая извне Украина рушит памятники всем, кто так или иначе связан с советской или российской историей, и нашпиговывает страну карикатурными изваяниями гитлеровских полицаев.

Олесь — не посередине, не между двух лагерей. Он — сам по себе глыба. Но он однозначно не на стороне нацистов.

© Фото из личного архива семьи Олеся и Наталии Бузины Олесь Бузина
© Фото из личного архива семьи Олеся и Наталии Бузины
Олесь Бузина

Вот почему фигура Олеся и его образ все больше вдохновляют тех граждан Украины, которые не принимают бандеровский режим в Киеве, не только на открытое слово и честное творчество, но и на гражданское противостояние власти хамов. Их вдохновляет также общественная и правозащитная деятельность Валентины Павловны, которая тоже становится символом ДРУГОЙ, настоящей Украины, и книга которой о сыне под названием "Если вам скажут, что я умер, не верьте" возглавила в этом году список номинантов названного выше международного конкурса.

Книга Если вам скажут, что я умер, не верьте…
© РИА Новости / Владимир Лепехин
"Как придумали Украину". Слова, которые стоили жизни Олесю Бузине
Согласно завещанию Олеся, мы и не верим в то, что он умер. Мы знаем — он среди нас, и о нем уже пишутся книги.

Недавно в Москве при участии Валентины Павловны Бузины состоялось несколько презентаций сборника статей о её сыне под названием "Олесь Бузина. Пророк и мученик". Разумеется, это не последняя книга о настоящем герое современной Украины — страны, запутавшейся в том, кого считать своими героями. Киеву чужда правда. И все же, честное слово и подлинная культура, мы уверены, рано или поздно в этой стране восторжествуют.

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Зиновьевский клуб
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Scipio.pk
Да воспитывать детей нужно лучше... Чем мама занималась вместо того чтобы обьяснить сыночку что обсырать людей нехорошо и можно за это получить больно... Да и папе офицеру 5-го отдела КГБ(идиологического) нужно было сказать что лгать на Тараса Шевченко это приговор...
17:19
12.07.2018
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