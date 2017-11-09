Международная научная конференция на тему: "VIII Зиновьевские чтения "Александр Зиновьев и 100-летие Великой русской революции", посвященная 95-летию со дня рождения всемирно известного русского мыслителя и писателя Александра Зиновьева.



Участники:

— сопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Ольга ЗИНОВЬЕВА;

— почетный член Зиновьевского клуба, бывший член ЦК КПСС Валентин ФАЛИН;

— член Комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей ЖЕЛЕЗНЯК;

— бывший государственный секретарь Германии Вилли ВИММЕР;

— заместитель председателя Прогрессивной партии Сербии Марко ДЖУРИЧ;

— руководитель Зиновьевского общественного центра в КНР ВАНГ Хайкинг;

— дипломат, общественный деятель Вольфганг ПЕТРИЧ (Австрия);

— журналист, писатель Джульетто КЬЕЗА (Италия);

— профессор философии Софийского университета Тодор ТОДОРОВ (Болгария).

Каковы истоки и всемирное значение Великой русской революции 1917 года? Как российская молодежь оценивает события того периода?

Организаторами конференции выступили Международное информационное агентство "Россия сегодня" и Биографический институт Александра Зиновьева в партнерстве с Международным научно-образовательным центром им. А.А. Зиновьева МГУ им. М.В. Ломоносова. В числе участников мероприятия – представители политической и научной элиты России и зарубежных стран, дипломатического корпуса, средств массовой информации, а также студенты и преподаватели ведущих российских университетов.

Часть 1

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Часть 2

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Часть 3

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Часть 4