Международная научная конференция на тему: "VIII Зиновьевские чтения "Александр Зиновьев и 100-летие Великой русской революции", посвященная 95-летию со дня рождения всемирно известного русского мыслителя и писателя Александра Зиновьева.
Участники:
— сопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Ольга ЗИНОВЬЕВА;
— почетный член Зиновьевского клуба, бывший член ЦК КПСС Валентин ФАЛИН;
— член Комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей ЖЕЛЕЗНЯК;
— бывший государственный секретарь Германии Вилли ВИММЕР;
— заместитель председателя Прогрессивной партии Сербии Марко ДЖУРИЧ;
— руководитель Зиновьевского общественного центра в КНР ВАНГ Хайкинг;
— дипломат, общественный деятель Вольфганг ПЕТРИЧ (Австрия);
— журналист, писатель Джульетто КЬЕЗА (Италия);
— профессор философии Софийского университета Тодор ТОДОРОВ (Болгария).
Каковы истоки и всемирное значение Великой русской революции 1917 года? Как российская молодежь оценивает события того периода?
Организаторами конференции выступили Международное информационное агентство "Россия сегодня" и Биографический институт Александра Зиновьева в партнерстве с Международным научно-образовательным центром им. А.А. Зиновьева МГУ им. М.В. Ломоносова. В числе участников мероприятия – представители политической и научной элиты России и зарубежных стран, дипломатического корпуса, средств массовой информации, а также студенты и преподаватели ведущих российских университетов.
Часть 1
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Часть 3
Часть 4