Чем "теплая война" против России отличается от "холодной"

Алексей Панкин, член Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня"
Стало общим местом характеризовать нынешнее состояние отношений России и США и Западом в целом или как "возвращение к холодной войне", или вступление в "новую холодную войну", или "холодную войну — 2" и тому подобное. Между тем холодная война принадлежит истории, а история, как известно, повторяется дважды: первый раз как трагедия, второй раз — как фарс. Мы же имеем дело не с фарсом, а с самой настоящей современной драмой, грозящей перерасти в трагедию.
Что такое ушедшая в прошлое холодная война? Это противостояние двух альтернативных мессианских миросистем — "американской исключительности" и советского коммунизма, каждая из которых ставила перед собой целью одержать историческую победу над противником.
По-своему, это была честная игра, ибо стороны открыто провозгласили: "иду на вы" и — под сенью ядерного зонтика, не допускавшего прямого столкновения — вели себя по отношению друг к другу крайне жестко: экономические и информационные войны, "горячие войны через посредников" (Корея, Куба, Вьетнам, Афганистан, Сальвадор, Никарагуа и тому подобное), изощренные подрывные операции.
В середине 1980-х годов Советский Союз из этой войны вышел путем братания с противником и перехода в его лагерь. Для Запада это было военной победой в чистом виде: исчезновение противостоящей социально-экономической системы, ликвидация мощного геополитического противника и подчинение тех стран, которые образовались на развалинах.ставших уже легендарными публичных дебатах на французском телевидении с набирающим силу оппозиционером-"демократом" Борисом Ельциным тогда еще невъездной советский политический ссыльный утверждал: "Почему Запад аплодирует Горбачеву и Ельцину? Что вы думаете, Запад хочет, чтобы советские люди жили роскошно, были сыты? Ничего подобного! Западу нужно, чтобы Советский Союз развалился. Горбачева похлопывают по плечу и Ельцина, поскольку думают, что они разваливают страну. Они говорят: действуй, Миша, — а они и рады стараться. Много партий, парламент! Это все игра на Запад. Как только Запад увидит, что Горбачев не разваливает советское общество, а выходит из кризиса, здесь и кончится слава Горбачева, и на него будут лить потоки грязи. Помяните мое слово".
Оглядываясь на этот прогноз с более чем четвертьвековой дистанции, очевидно, что в нем дана сразу и типология, и хронология феномена, который он в книге "Запад. Феномен западнизма", опубликованной в 1995 году еще в эмиграции, назовет "теплой войной".
Глобализм как война нового типа
Суть "теплой войны" по Зиновьеву — это борьба коллективного Запада, или "западнизма", то есть симбиоза военно-промышленно-спецслужбистского комплекса, глобальных финансов, межгосударственной бюрократии типа НАТО и международной частной бюрократии (НКО) типа фонда Сороса и др. с центром в Америке. За установление не просто мирового господства, а за возможность определять направления будущей эволюции человечества.
Противником является не какая-то конкретная альтернативная общественно-экономическая формация, а разнообразие форм организации государства, в конечном счете суверенитет и просто сам факт сопротивления. Главные же противники — Россия и Китай как государства, наиболее способные к отпору.
Ведущие СМИ, определяющие, о чем будут говорить медиа во всем мире (телекомпании Си-эн-эн и Би-би-си, газеты "Нью-Йорк Таймс" и "Файненшел Таймс", информационные агентства Ассошиэйтед Пресс и Рейтер), дуют в одну геополитическую дуду и даже на горизонте не просматривается перспектива возникновения мощных антивоенных движений, подобных тем, с которыми приходилось считаться западным правительствам в 1960-1980-х
"Теплая война" представляется мне удачным термином еще и потому, что отражает диалектику, то есть единство противоположностей, явления: с одной стороны, удушение в дружеских объятьях; с другой — силовое удушение градусом выше, чем это было допустимо в годы войны холодной.
С этой точки зрения, пожалуй, уже можно говорить о "теплой войне — 1" и "теплой войне-2".
"Теплая война —1"
"Теплая война — 1" — это весь период правления Бориса Ельцина, для которого сохранение любви к себе "друга Билла" было важнее отстаивания национальных интересов своей страны.
"GoldmanSachs, который консультировал правительство молодых реформаторов, располагался тогда в здании на Старой площади, где раньше был ЦК КПСС, а теперь работает администрация президента. Весной 1992 года мы принесли им на рассмотрение планы строительства цехов по производству бытовой техники на базе крупных оборонных предприятий. Ситуация в оборонке была отчаянная: их продукцию не покупали, рабочим не платили зарплату, оборудование растаскивалось, под угрозой была жизнь целых моногородов. На американцев мы тогда смотрели как на "рыцарей в белых одеждах", бескорыстно нам помогающих… Но партнеры ответили, что наши планы их не устраивают. Вы, мол, сначала снесите эти предприятия, потом наши военные сделают фотографии из космоса, а потом мы профинансируем строительство на освободившихся площадках цехов, о которых вы говорите. И снова сфотографируем. А президент США Билл Клинтон покажет эти две фотографии конгрессу и сорвет аплодисменты".
Сегодня "теплую войну" первого типа западнисты ведут против Украины.
"Теплая война —2"
"Теплая война-2" — это то, что мы имеем сегодня: американская ПРО у границ России, поддержанный Западом государственный переворот на Украине, натовские военные маневры в Восточной Европе, недавний санкционный закон, официально объявляющий Россию врагом, то есть, по Горькому, тем, кого уничтожают, если он не сдается. И самое тревожное, что возможность ядерной войны обсуждается сегодня в обоих лагерях с такой серьезностью, какой не было даже во время острого приступа холодной войны в рейгановские годы.
Коллективный маньяк с атомной бомбой
Что касается самого Зиновьева, то в его отношении к ходу "теплой войны" тоже можно выделить два периода. В 1990-е и в начале 2000-х он был настроен пессимистично. Россия деградировала, экономика рушилась, армия разваливалась, руководство пребывало в прозападной эйфории, а народ был деморализован. В последние годы жизни (Александр Зиновьев умер в 2006 году) он уже констатировал наличие признаков воли к сопротивлению у руководства России. В этом он видел если не гарантию победы, то предпосылку выживания.
Сегодня ситуация выглядит еще более оптимистично. Вооруженные силы России реформированы и перевооружаются, экономика соскакивает с "нефтяной иглы", информационную войну на своей земле Россия явно выигрывает и совершает дерзкие вылазки на территорию противника. И даже для внешнего мира мы сформулировали альтернативную западнистскому глобализму идею: суверенитет, традиционные ценности и право на самостоятельный выбор пути развития.
Ветер истории дует в наши паруса, Запад на глазах теряет гегемонистские позиции в мире. Но это не должно нас расслаблять.
Достаточно приглядеться к могучим фигурам двух основных кандидатов в президенты на прошлогодних выборах в Америке, представлявших "противоположные" подходы к внешней и внутренней политике великой экономической и ядерной державы, чтобы убедиться в правоте слов великого мыслителя.
А куда деваться? На войне как на войне. Работы — непочатый край!