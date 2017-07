Больше санкций, хороших и разных!

Алексей Панкин, член Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня"

Накануне окончательного голосования в конгрессе США по новому раунду антироссийских санкций международная консалтинговая группа AWARA, почти 20 лет работающая в нашей стране, опубликовала доклад под названием: "Все, что вас не убивает, делает вас сильнее. Российская экономика в 2014-2016 годах: годы санкционной войны".

Россия соскочила с нефтяной иглы

Главный вывод названного доклада состоит в следующем: "После трех лет экономической обороны Россия стала сильной, как никогда прежде. Она приобрела беспрецедентный статус великой державы сразу в четырех ипостасях: индустриальная сверхдержава, сельскохозяйственная сверхдержава, военная сверхдержава и геополитическая сверхдержава. Россия сегодня стала самой самодостаточной и диверсифицированной экономикой в мире, которая способна производить все, что производится в других странах. Впервые в своей истории Россия достигла полной продовольственной самодостаточности, одновременно экспортируя больше сельскохозяйственных продуктов, чем когда бы то ни было".

Что принципиально важно — Россия соскочила с нефтяной иглы. Доля углеводородов и других сырьевых материалов в ВВП упала с 22% в 2000 году до 10% в 2015-м. Их вклад в наполнение бюджета не превышает 17%. Да, российский экспорт остается мало диверсифицированным, в нем преобладает сырье, зато доля импорта в ВВП России является одной из самых низких в мире, составляя всего 7,2% в пересчете по паритету покупательной способности (ППП): "все необходимое для себя страна способна производить сама".

ВВП сократился на незначительные 2-3%; промышленное производство не пострадало, а в мае этого года выросло на 5,3%; поступления в государственный бюджет растут, а сам он сбалансирован; долговой кризис, который предсказывали России в связи с ограничением доступа к западным кредитным ресурсам и падением цен на нефть, не состоялся; демографические показатели хорошие, безработица низкая.

К сходным выводам приходит и американский деловой журнал "Форбс" в статье с говорящим заголовком "Увы, сенатор Маккейн! Россия перестала быть бензоколонкой, маскирующейся под государство". В нем обыгрывается известная фраза сенатора-русофоба, прозвучавшая в начале 2014 года и ставшая своего рода идеологией санкционного давления на Россию: страна, мол, гнилая — ткни и развалится.

Не вопреки, а благодаря

Свежий доклад AWARA является продолжением выпущенного в декабре 2014 года аналитического документа под названием "Путин в 2000-2014 годах — промежуточные результаты: диверсификация, модернизация и роль государства в экономике России". В нем утверждалось, что в России созданы все основы здоровой экономики. Тогда, в разгар курсовой лихорадки, многим эти выводы казались странными. Новый доклад показывает, что, благодаря санкциям, постепенно накапливавшиеся положительные тенденции перешли в новое качество.

Конечно, сами по себе хорошие макроэкономические показатели не означают, что жизнь в России превратилась в рай на земле.

Покупательная способность населения за минувшие три года сократилась на 10%. Но это единственный негативный показатель в статистике последних лет.

(Отступая от доклада: о том, что в России остались пережитки не только 1990-х годов (невыплаты зарплат, закрытие больниц), но и советских времен (нерасселенные бараки) мы узнаем регулярно. Но при здоровой экономике, политической воле и ориентации на внутреннее развитие страна из этого вырулит).

Закончу личными впечатлениями. В августе 2014 года я оказался в Северодвинске, городе, где расположен "Севмаш", завод, производящий атомные подводные лодки. Первым делом меня повели к местной ТЭЦ и показали на горы угля, вздымающиеся за забором. "Видишь?— сказали мне. — В 1990-е их не было".

Иначе говоря, в те годы, когда доверие между руководителями России и США находилось на беспрецедентно высоком уровне, Россия активно интегрировалась в мировую экономику и ударными темпами проводила либеральные экономические реформы, приполярный город вымерзал и разбегался; одни сварщики уникальной квалификации уезжали за границу, другие промышляли изготовлением могильных оградок. В городе с 200-тысячным населением на митинги протеста против такой жизни выходило по 30 тысяч человек, то есть почти каждый шестой. "Я помню, как мама плакала оттого, что папа съел лишний кусок хлеба", — рассказывала молодая женщина.

В августе 2014 года я застал Северодвинск с автомобильными пробками и дефицитом парковочных мест, активным жилищным строительством и расцветающими бутиками. "Севмаш" был загружен заказами и работой под завязку, старые мастера возвращались из-за границы, шел активный набор дополнительной рабочей силы.

"Что изменилось в городе за три года санкций?" — спросил я уже сейчас Вячеслава Белоусова, главного редактора тамошнего ИД "Северная неделя". "Парковки у оборонных предприятий стали еще крупнее, табуны машин все больше. Идет мощное строительство жилых домов, сходное по объемам с советским периодом. Расширяются сети "Магнит", DNS, бутики на месте, зарплаты на оборонке растут, хотя заплаты на асфальте существуют", — поведал он.

…Иногда мне кажется, что президент Путин лукавит, отрицая влияние России на американских политиков. А как иначе объяснить, что 98 из 100 сенаторов США проголосовали за новый раунд санкций во благо российской экономики и суверенитета? Keep up the good work, guys!