Ледяная ракия при сорокаградусной жаре в Белграде

Ольга ЗИНОВЬЕВА, сопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня", президент Международного общества "Россия — Германия"

Все познается в сравнении, в том числе и новая Сербия, ожидавшая нашу российскую делегацию на "Белградский стратегический диалог", состоявшийся по инициативе Международного интеллектуального клуба "Зиновьев", благодаря усилиям сербского Фонда БСД и личному патронажу со стороны Александра Вучича, нового президента этой замечательной страны. Сербия с ее уникальным опытом и провозглашенной государственной политикой независимости, суверенности и военного нейтралитета является особенным ключом к истории бесконечных походов, разрушений, дележа не только территории, но — что самое страшное — истории Европейского континента…

"Белградский стратегический диалог" — диалог смыслов, новый формат, новый раунд и новое стратегическое понимание политического пространства прежде всего самих Балкан, Европы в широком контексте, и не только.

Именно в Белграде и должна была состояться новая инициатива. В стране, принявшей на себя весь объем предательства и вероломства со стороны Запада, через жертвы пришедшей к страшному пониманию и видению того, что единственным путем для этого народа может быть только путь независимости, суверенности и военного нейтралитета.

Встреча представителей разных, диаметрально противоположных позиций была ценна именно тем, что действие проходило в Сербии, превратившейся из жертвы в исторического арбитра, ибо сербы умеют по-христиански прощать врагов, не осуждая. А арбитр в лице самой Сербии, ее благородного понимания необходимости такого формата общения — это уровень высочайшего класса. Именно потому Сербия выбрала своим новым президентом Александра Вучича.

© Фото : официальный сайт Александра Вучича Сопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Ольга Зиновьева во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем © Фото : официальный сайт Александра Вучича Сопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Ольга Зиновьева во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем

Ярко, четко выступили на открытии конференции глава МИД Сербии Ивица Дачич; глава нашей делегации, депутат Государственной думы России Сергей Железняк; его оппонент, австрийский дипломат Вольфганг Петрич; руководитель Канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурич; Димитрас Друцас, бывший министр иностранных дел Греции; Сабольч Фазакаш, бывший министр финансов Венгрии; Алис Вайдель, главный кандидат партии "Альтернатива для Германии" на выборах 2017 года. Интересные дискуссии проходили не только в зале мэрии города Белграда, но и в кулуарах, за кофе, во время экскурсии по Дунаю к археологическим раскопкам. Что особенно порадовало в этом событии — большое число молодежи, думающей, заинтересованной, рефлексирующей и стремящейся понять все происходящее, чтобы не дать повториться прошлому.

Сербию сегодня я увидела глазами Александра Зиновьева и Владимира Дмитриевича, верного сербского друга и издателя, основавшего в Швейцарии издательство L'Age d'Homme, неповторимое в своем роде. Не представляла себе, что, прилетев в Белград, обнаружу много следов моего мужа, не раз бывавшего с лекциями и презентациями его книг в еще не разрушенной натовскими бомбардировками Югославии. Первое сильнейшее потрясение — книги Александра Зиновьева в книжном магазине рядом с нашей гостиницей в самом центре столицы страны, земля которой пропитана кровью начиная от римских походов и кончая людоедскими бомбардировками НАТО в 90-х годах прошлого столетия.

Сербия, вся Югославия, принесенные в жертву ненасытной глобалистике, явили собою страшную картину немецкого художника Грюнвальда — "Пейзаж после битвы", а по содержанию — само воплощение понимания происходящего. Александр Зиновьев после варварских бомбардировок сказал, что на Балканах разыгрывается сценарий будущей экспансии Запада за порабощение остального мира и что после Югославии следующими заложниками будут страны Ближнего Востока, а в заключение — Россия.

Запомнились встречи Зиновьева со Слободаном Милошевичем, в особенности — последняя встреча, где, предчувствуя страшное будущее, которое накатывалось на эту страну, Александр Зиновьев скажет тогдашнему президенту: "Если вас арестуют, не вступайте в разговоры с палачами: они вас не поймут. Достоинство и молчание — ваше оружие!" И когда Слободан Милошевич оказывается предательски захваченным и заключенным в застенки Гаагского трибунала, люди, хорошо знавшие его в мирной жизни, будут потрясены мужеством и стойкостью этого человека. Он успел сказать: "Отче, прости их, ибо они не ведают, что творят!"

Это — та самая Балканская земля, та самая балканская пороховая бочка, которую неустанно разрушают, порабощают и пытаются переделать те, кто знает, что такое "настоящая демократия", кто считает, что настоящими человеческими ценностями владеют только эффективные менеджеры из-за океана.

Факты — вещь весьма и весьма упрямая! Достаточно было только посетить многочисленные раскопки древнеримских поселений, увидеть бюсты 18 римских императоров, рожденных на территории сегодняшней Сербии, обнаружить чудеса археологии, и тогда становится особенно понятным неистребимое желание несербов, небалканцев стереть в порошок ее величество Историю, заасфальтировать ее артефакты, взорвать многочисленные монастыри и церкви, а потом показать цивилизованному миру, что ну просто нельзя отдавать такие земли этим варварам.

А сербы живут своей жизнью, пытаясь выныривать из перехлестывающих геополитических волн. Они помнят все. Они несут все пласты их жестоко-беспощадной истории. В каждой семье есть свои легенды, свои символические памятки, своя культура. И даже — что поразительно сегодня! — они помнят песню болгарских партизан, ставшую песней-призывом югославских партизан во время Второй мировой войны:

"Хей, поле широко,

широко, зелено, хей,

И Балкан ти роден,

хей, Балкан ти наш,

Колко мъки знаеш,

колко тайни криеш,

Хей, Балкан ти роден наш!

Песен за свобода

пее днес народа,

Хей, Балкан ти роден наш!"

"Эй, поле широко, широко, зелено, эй!

И Балкан, родной ты наш, эй!

Сколько муки знаешь, сколько тайн скрываешь,

Эй, Балкан, родной ты наш!

Песни за свободу ты донес народу,

Эй, Балкан родной ты наш!"

Вы слышите боль, гнев и надежду, обращение к непокоряющемуся духу Балкан? Потому-то она понятна и сербам, и болгарам — всем тем, кто защищал палящее небо над своей страной, кто оберегал землю предков и все время убегающую воду рек.

Сербы много поют, умеют хорошо смеяться и собираться в опускающуюся вечернюю прохладу после раскаленного солнцем дня. Они уютно сидят за тянущимися километрами протертыми столиками, неустанно накрываемыми общительными официантами неизменным шопским салатом и ледяной ракией, перемежающейся бокалами со "Шприцем" — белым вином наполовину с минеральной водой (естественно, и то и другое — арктической температуры).

© Фото : официальный сайт Александра Вучича Сопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Ольга Зиновьева во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем © Фото : официальный сайт Александра Вучича Сопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Ольга Зиновьева во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем

Для меня особенно знаменательной стала долгая, насыщенная глубоким пониманием нашей общей цивилизационной ответственности встреча с президентом Сербии Александром Вучичем, принявшим нас с Сергеем Железняком в его официальном кабинете. Фронтальное, объективное понимание, аналитическую глубину и математическую точность данных из сферы геополитики, экономики, обороны, истории Балкан великолепно продемонстрировал президент страны в длительной, более часа, беседе. Взвешенно и озабоченно говорил он о проблемах его Родины, взволнованно описывая ситуацию сегодняшнего дня.

С глубокой благодарностью и ответственностью передала я символическую духовную эстафету Международного интеллектуального клуба "Зиновьев" нынешнему народному избраннику — президенту Сербии Александру Вучичу.

На сентябрь этого года запланирована уже вторая конференция "Белградского стратегического диалога" с приглашением самых высоких гостей из европейских стран.