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Зиновьевский клуб

Украина как проблема для Запада

17:1827.06.2017
(обновлено: 17:19 27.06.2017)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкПродюсер Дмитрий КуликовПродюсер Дмитрий Куликов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Дмитрий Куликов, член Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня"

Довольно значительное оживление украинской темы в новостных лентах в последние дни не является случайным. Судя по всему, ситуация в этой стране подходит к очередному рубежу, на котором пока возможны какие-то политико-управленческие решения. Есть целый ряд обстоятельств, которые вынуждают различные стороны (прежде всего Украину) такие решения готовить.

Украинский военный во время учений на полигоне под Львовом
© РИА Новости / Стрингер
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Украинский кризис: хроника противостояния в июне 2017 года
До украинских олигархов и главного олигарха, а по совместительству президента Украины Петра Порошенко, похоже, начинает доходить осознание довольно простого и для многих давно очевидного факта, что в условиях текущего политико-экономического состояния Незалежной, в условиях замороженных Украиной по формуле "ни войны ни мира" Минских соглашений власть правящих кланов просто не удастся воспроизводить достаточно долго. Это неожиданное открытие заставляет "суетиться" прежде всего самого господина Порошенко, озабоченного проблемой удержания власти.

© Фото : официальный сайт президента УкраиныПрезидент Украины Петр Порошенко дает пресс-конференцию в Брюсселе. 22 июня 2017
© Фото : официальный сайт президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко дает пресс-конференцию в Брюсселе. 22 июня 2017

В ближайшее время правящий на Украине режим будет пытаться решить несколько групп задач.

Во-первых, никакого мирного решения ситуации в Донбассе Петру Порошенко не нужно. Если там наступит хотя бы реальное перемирие (прекращение огня) и стороны на самом деле отведут войска на дистанцию, делающую невозможными постоянные обстрелы, то через месяц-другой у Украины не останется армии, а администрацию президента будут штурмовать нацистские банды. Кроме того, наличие "российской агрессии" — это структурный элемент, на котором крепится власть Порошенко, и если наступит реальное перемирие, власть рухнет.

Следовательно, нужно так реорганизовать ситуацию в стране, чтобы конфликт продолжался, и на этом постараться максимально укрепить свою власть. Предполагаемое военное положение, введенное для начала на украинских территориях Донбасса, а потом, возможно, и по всей Украине, понадобится как раз для этого.

Вид на улицу Крещатик в Киеве, Украина. Архивное фото
© AFP 2017 / Vasily Maximov
Опрос: почти 30% украинцев выступают за пересмотр Минских соглашений
Во-вторых, градус антироссийской и антирусской истерии в обществе нужно постоянно повышать. Никакой другой идеологической материи для сегодняшней Украины просто не осталось. Полученный безвиз является вершиной украинской евроинтеграции. Еврооптимизм — уже отработанный идеологический мусор. Больше населению в сфере идеологии режиму предложить нечего, остается одна только ненависть к русским.

© Фото : Администрация Президента УкраиныПрезидент Украины Петр Порошенко запустил таймер обратного отсчета до отмены визового режима с ЕС. 10 июня 2017
© Фото : Администрация Президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко запустил таймер обратного отсчета до отмены визового режима с ЕС. 10 июня 2017

Антироссийская истерия важна еще и потому, что 30-50 тысяч человек, состоящих в националистических бандах и являющихся реальными носителями этой идеологии, необходимо как-то попытаться встроить в реальные структуры власти, иначе они придут забирать ее целиком.

Полагаю, что в ближайшее время Порошенко попытается продать Украину и себя Западу еще раз. Главный мотив — президентские выборы в России.

Военные провокации против республик Донбасса и нашей страны, по его мнению и мнению западного глобалистского консенсуса, могут осложнить возможное переизбрание Путина. Вот на этом Порошенко попытается продержаться несколько лишних месяцев.

Продать Украину еще раз — ход крайне рискованный, сам Порошенко на него решится только при согласии США и при обещании поддержки со стороны Госдепа. Вот мы и увидим тогда, чего стоит Трамп на самом деле.

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Петр Порошенко перед встречей в Елисейском дворце в Париже
© AFP 2017 / Alain Jocard
Порошенко заявил о готовности выполнять все пункты Минских соглашений
В-третьих, кроме различных конструкций с военным положением в отдельных регионах, травли любых попыток инакомыслия, ничем не ограниченной русофобии и других действий, направленных на установление реальной диктатуры, украинская олигархическая власть наверняка предложит населению какую-нибудь "увлекательную игру". Ну, например, реорганизацию парламента и избирательной системы. Типичное создание ложного объекта для политической активности.

В нынешней ситуации крайне необходимо демонстрировать населению Украины, что все идет по плану и что этот план согласован на Западе. Что цивилизованный мир ведет единую войну против России, а Украина — на передовой этой войны.

Все вышеперечисленное, с точки зрения украинских планировщиков, должно помочь решить одну-единственную проблему — сохранение власти господина Порошенко и других олигархов, с которыми он сейчас находится в трогательном единстве. Это единство формируется на ощущении реальной угрозы потерять все и очень быстро. Только этим фактором вызвана вся необычайная активность лидера киевского режима.

Порошенко сделал все для того, чтобы совершить визиты в США и во Францию. Он поехал к своим хозяевам с одним-единственным тезисом: "Вам следует сохранить меня у власти, иначе будет только хуже".

© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп во время встречи. 20 июня 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп во время встречи. 20 июня 2017

Украинские военные на аэродроме в Чугуево Харьковской области. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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Парубий придумал повод для вторжения российской армии на Украину
Простенькая попытка легкого шантажа. Вопрос удержания власти — это, безусловно, самый важный вопрос, но он не решается сам по себе. Власть бессмысленна без ответа на вопрос о том, для чего она нужна и кому. Что делать с процессом неуклонной деградации государства и экономики? Что предлагать в такой ситуации народу и элитам?

То, что дальше на Украине будет "только хуже", уже и на Западе понимают. Но что нужно делать для того, чтобы "было лучше"? Этот вопрос является неразрешимым при сохранении олигархической власти под сильным западным влиянием. На Западе нет сегодня ответа на этот вопрос. Менять власть и отказаться от западного контроля на Украине? Учредить украинское государство по новой — так, чтобы были учтены интересы России и русских на Украине? Но это означает признать политическую победу Путина и России. Что в принципе неприемлемо для тех, кто организовал Майдан, а затем сделал ставку на нацистский режим.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Украина нужна Западу лишь для исполнения грязных дел
Куда предпочтительнее для власти Порошенко принять Украину в НАТО с последующими открытыми и масштабными поставками ей вооружений и вступить с Россией в реальную войну. Хотя вот тогда мы ответим по-настоящему. Тоже как-то не очень решение.

Нет сомнений, что Запад допустил очень серьезную ошибку в 2013-2014 годах. Он хотел сформировать из Украины антироссийский инструмент, стремился извлечь из нее максимум политической, военной и экономической выгоды, но чтобы при этом Россия продолжала стабилизировать Украину, заботилась бы о ней, дотировала и поддерживала. В свою очередь, на Украине так и не поняли, что только Россия могла бы обеспечить воспроизводство и историческое существование Украины как отдельного государства. Государства дружественного, внеблокового, украино-русского с равными правами общин, качественно выполняющего транзитную функцию.

Как видим, от всего этого Украина отказалась, ну а Россия, в свою очередь, отказалась от задачи сохранения Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Петр Порошенко во время встречи в Париже
© AP Photo / Michel Euler
За что Макрон хвалит Порошенко – и дальше по классику
Что может предложить Запад нам теперь в качестве решения украинской проблемы? А что Запад может предложить самой Украине? Кормить ее он не будет — самим не хватает. Ну приехал Порошенко к Макрону, и даже Макрон назвал Россию агрессором — и что? Франция отправит авианосец "Шарль де Голль" в Черное море? Или, может быть, направит французский Иностранный легион под Донецк?

© AP Photo / Michel EulerПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Петр Порошенко во время встречи в Париже
© AP Photo / Michel Euler
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Петр Порошенко во время встречи в Париже

На самом деле заявления Макрона не означают поддержки Киева. Макрон попросту не может признать, что Украина не исполняет Минские соглашения. Это ведь будет победой Путина.

США и Европа очень хотели оторвать Украину от России. Ну, оторвали, и теперь эта страна — головная боль Запада. Мне очень интересно посмотреть, как Евросоюз и Госдеп будут эту проблему решать.

 

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Зиновьевский клуб
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