Такое ли счастье править нами: почему я беспокоюсь о Путине

Елена Катаева, доктор политических наук

Через каких-три месяца, после летних отпусков, Россия вновь погрузится в подготовку к очередным президентским выборам. И чем ближе страна к президентским выборам, тем больше лично у меня беспокойства.

Нет, рейтинг президента по-прежнему высок и вряд ли изменится к марту следующего года.

Дело в другом. Вот, к примеру, пару недель назад вся страна пыталась понять, что за странный визит был совершен во Францию нашим президентом и почему он так подчеркнуто пассивно вел себя на пресс-конференции с Эммануэлем Макроном.

Высказывались разные мнения: от либеральных восторженных, что, ура, наконец-то Владимир Путин начинает подыгрывать новым энергичным западным лидерам, до осторожных — предположений об очередной путинской многоходовочке… А вот мне, когда я смотрела эту пресс-конференцию (при этом вспомнились и другие репортажи о мероприятиях с участием Путина), пришла в голову крамольная мысль: а вдруг это не усталость и не мудрая многоходовка, а просто-напросто запредельная, всепоглощающая скука? Понимаете, человек столько видел на своем президентском веку (избрание и уход Джорджа Буша и Барака Обамы, избрание и уход Николя Саркози и Франсуа Олланда и тому подобное), что ему просто абсолютно скучно смотреть на очередного прыткого политика-неофита, каждое слово и каждый поступок которого Путин может предсказать заранее.

Да бог с ним, с Макроном, есть вещи и события поважнее.

Вот Владимир Путин сообщил, что еще не принял решения баллотироваться, но все уже решили, что президент ведет такую политическую игру. Действительно, куда ему спешить, узнаваемость, что ли, повышать перед выборами? Сообщит о своем выдвижении в президенты перед Новым годом или сразу после него. И мы почему-то абсолютно уверены, что Путину от нас никуда не деться, что он априори хочет на новый президентский срок. Это разные политические силы нашего общества могут вальяжно рассуждать (при всей "тоталитарности" "чекистского режима"), полезен будет новый срок Путина для страны или вреден, но он-то, он-то всегда готов, это само собой.

А почему мы — и правые, и левые, и патриоты, и либералы, и западники, и евразийцы — так в этом уверены? Почему мы считаем, что управлять нами — это такое счастье, от которого никто никогда не откажется? А вдруг и мы — вся наша российская политическая надстройка — надоели Владимиру Путину до кромешной скуки?

И вдруг вылетит "черный лебедь", да не тот, о котором все дискутируют (причем каждый о своем — кто о "борьбе с коррупцией", кто об уличных "волнениях" гламурной молодежи), а другой — непосредственно из Кремля. Вот представьте себе, что нет больше на улицах невнятных митингов и разного рода "разгневанных горожан", а просто… Путин взял и заявил, что НЕ будет выставлять свою кандидатуру на президентских выборах. Что тогда?

И подобное вовсе не невозможно.

Любимая сказка оппозиции: "Путин будет защищать наворованные деньги своих друзей". Но, во-первых, сам Владимир Владимирович (и это подтвердит каждый, кто знаком с ним лично) равнодушен к материальным ценностям и роскоши. Его интересы и заботы находятся в другой плоскости.

Во-вторых, как показывает полемика между одним известным "борцом с коррупцией" и не менее известным олигархом, слово "наворованные" — скорее из разряда эмоций, чем фактов, доказуемых в суде. Тут больше следует беспокоиться олигархам допутинской эпохи, тем из них, что играли в залоговые аукционы.

Наконец, в-третьих, сам склад характера нашего президента, склонного к спокойствию и приверженности "социальному дарвинизму", вряд ли предполагает, что он проводит бессонные ночи в размышлениях, как бы ему сохранить капиталы своих друзей и коллег. Да и властолюбием Владимир Путин никогда не страдал. И это опять же может подтвердить всякий, кто его знает лично.

Вот я перебираю все эти аргументы, и мне становится не по себе.

Хотелось бы найти причину, почему Путин ко всем нам, миллионам россиян, теряющим способность трезво оценивать ситуацию, приговорен по меньшей мере еще на шесть лет. Ведь в этом случае было бы как-то спокойнее.

Причины такой, увы, не нахожу. Ну, кроме того чувства долга, которое присутствует у самого президента, однажды взявшегося за непосильную ношу.

Но есть ли такое чувство долга у тех "борцов с коррупцией" или "защитников демократии" из-за океана, которые рвутся сегодня к власти в России? Что есть в загашнике, кроме лозунгов для малолеток, у нашего российского гамельнского крысолова? Что собираются делать с экономикой наши либералы-западники в случае избрания президентом страны кого-то от либеральной оппозиции или же, напротив, куда поведут страну сторонники национализации российской экономики и возврата в СССР в случае избрания кого-то от левых? Чего хочет наша оппозиция от Крыма? От Донбасса? От миллионов россиян, которые связывают свое будущее с Россией, а не с евроинтеграцией или возвратом в империю?

Но это так называемая несистемная оппозиция. Однако готова ли к ответственности за страну, а не только за свои депутатские мандаты оппозиция системная — Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский и иже с ними? По-моему, их вполне устраивают сложившиеся десятилетиями другие амплуа.

В прессе мелькнуло — "следующим президентом может быть женщина", после чего были перечислены возможные кандидатуры. Извините, но, несмотря на мою принадлежность к слабому полу, вынуждена констатировать, что симпатичная Елена Драпеко или никому не известная Светлана Чупшева ничего, кроме доброй улыбки, в этом ракурсе не вызывают.

Когда говорят, что вот Ельцин взял же ниоткуда в свое время самого Владимира Владимировича, то забывают, что "ниоткуда" — это было для обывателей, а для политической элиты страны он был очень даже "откуда": политик, реально управлявший вторым городом страны, затем руководивший ФСБ, бывший первым замом главы АП, имевший совершенно определенный опыт и авторитет.

Можно представить себе, конечно, что Путин весь свой авторитет возьмет да и направит на поддержку какого-нибудь малоизвестного ныне российского губернатора. И того даже изберут. Нет проблем. Но ведь потом власть надо будет удержать — ведь нет гарантий, что новый президент России устроит нас, взбалмошных, больше, чем Путин.

С учетом всех этих соображений предлагаю всем, кто так страстно призывает — "Путин, уходи!", поразмышлять над тем, как повлияет на их жизнь реальный путинский уход в 2018-м.

Всем, особенно молодым, выросшим в путинской стабильности, с регулярными зарплатами их родителей, пенсиями их дедов и бабушек, продуктами в магазинах и лекарствами в аптеках. Всем, кто почему-то уверен, что все имеющееся сегодня у россиян никуда не денется. Что в стране не наступят новые 90-е и что в России совершенно исключены, например, голодные смерти в умирающих моногородах или новые криминальные разборки между уличными бандами — как это происходит сегодня на некогда благополучной Украине.

© Фото из личного архива Елены Катаевой Путин останется, элиты поменяются

И разве Путин тому виной, что все это может повториться? Нет, просто жизнь предельно конкретна, а наша страна такова, какова она есть, — прекрасна, конечно, в ее цветущей сложности, но вполне может устроить нам новые трагические страницы. Особенно в той ситуации, когда у России слишком много заклятых "друзей" и "партнеров".

Очень хочется верить в то, что российская политика и наше безумное "гражданское общество" не надоели Владимиру Путину настолько, что он взялся за разработку такой многоходовочки, целью которой является желание избежать-таки счастья быть нашим президентом.