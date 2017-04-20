Новая высота Андрея Меркурьева

Алексей Блинов, член Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня", заместитель руководителя Биографического института Александра Зиновьева
Одесский театр оперы и балета без объяснения причин снял с репертуара балет "Крик", поставленный в 2014 году российским хореографом, заслуженным артистом России Андреем Меркурьевым по роману Александра Зиновьева "Иди на Голгофу".
От "Крика" к "Признанию"
Завершился почти трехлетний триумф уникальной постановки балета "Крик" в Одессе (отдельные его части неоднократно показывались на мировых конкурсах хореографов и фестивалях), и только начинается карьера молодого хореографа — звезды Большого театра Андрея Меркурьева, который отмечает в этом году 40-летний юбилей и 20 лет творческой деятельности.
Правда, Большой театр не предоставил сцену для хореографической премьеры Меркурьева. Поэтому солист Большого вынужден был выступать на подмостках московского театра "Новая опера".
Так, не проявлен интерес и к новаторскому балету "Крик", несмотря на очевидный запрос публики. Как же умеют и любят в России разбрасываться талантами, особенно если речь идет о национальном достоянии.
Может быть, и это подтолкнуло Меркурьева к стремлению творить самостоятельно: он уже не в штате ГАБТ, стал приглашенным солистом, на главной сцене мы его уже видим нечасто. Но, быть может, это и хорошо, потому что теперь можно свободно творить и самому решать, что ставить.
Что же создал нового хореограф Меркурьев?
Если хореографический дебют, балет "Крик" по философскому роману Александра Зиновьева "Иди на Голгофу", стал для Меркурьева квинтэссенцией всего его творчества, в который он вложил лучшие находки и мечты, то автобиографическое "Признание" — это своего рода психологическое погружение в более глубокие пласты подсознания, обнажение творческого "я" перед миром.
"Признание" максимально абстрагировано от реальности — это торжество эстетики, красоты, музыки и танца. Состоялся уникальный проект, в котором приняли участие звезды Большого театра в свободное от основной работы время: Екатерина Крысанова, Кристина Кретова,
Семён Чудин, Анна Балукова, Кристина Карасёва, Диана Косырева и многие другие. Прима-балерина Екатерина Крысанова даже отказалась от участия в личных гастролях со словами: "Хореографию Меркурьева я еще не танцевала, и неизвестно, получится ли еще раз с ним станцевать".
Артисты поверили хореографу и пришли за творческой самореализацией и свободой.
Кажется, что сюжетной линии нет — и "W.ODA" и "Просветлённая ночь" этим напоминают исторически первый полноценный бессюжетный балет "Драгоценности" Джорджа Баланчина: концентрированная красота хореографического рисунка, который подвластен только музыке. Но в балетах Меркурьева везде прослеживается одна линия — тема одиночества. Авторский проект "Признание" — это крик души, призыв: "Люди, будьте добры и честны!".
"Двойной концерт для скрипки и виолончели" Филипа Гласса вдохновил Андрея Меркурьева на создание балета "W.ODA" ("дабл ю — двойной", "вода", "ода") — философское размышление о мире, человеке, жизни, счастье, смерти, страхе, одиночестве, поиске, надежде и любви.
Образы пронзительного и одновременно непрерывно и напряженно думающего одиночества создают Кристина Кретова и Семён Чудин — в их сольных партиях мысли превращаются в физически ощутимые сущности. Водоворот жизни, показанный на сцене, бесконечное общение людей, суета, лишние движения рождают космическую картину круговорота в природе. Колесо жизни вращается вокруг человека, становясь его судьбой, с ошибками и достижениями, опытом и случайностью, грехом и наказанием.
Да, жизнь есть движение, да, мыслю — следовательно, существую, глаголю — следовательно, действую, но так ли это важно и является ли это необходимым условием для счастья и любви? И какова плата за свободу быть частью этого броуновского движения?
В какой-то момент возникает аллюзия на "Сто лет одиночества" Маркеса: все исполнители расходятся со сцены в разные стороны, умирают, на большой семейной фотографии не остается живых. Так и мы приходим в этот мир одни и уходим из него поодиночке.
Меркурьев помогает преодолеть сверхзвуковой барьер равнодушия — уменьшить носорожью толстокожесть современного дикаря, обвешанного с ног до головы гаджетами.
"W.ODA" требует от зрителя особого напряжения сил — это условие соединения с собой, возвращения к себе, усиления стремления жить. Гений Меркурьева помогает зрителю совершить высший духовный акт — нравственное восхождение, вновь поверить в любовь, чтобы мир не утратил доброту и надежду.
Балет "Просветлённая ночь" поставлен по одноименному секстету Арнольда Шёнберга. Это одно из ранних сочинений композитора, написанное под влиянием Рихарда Вагнера и позднеромантического искусства. Мифология, германские саги, вагнеровские мотивы — романтическая "Просветлённая ночь" погружает в атмосферу таинства, поднимает тему духовности на не досягаемый для современного балета уровень, до уровня эллинистических мистерий.
В балете "Просветлённая ночь" много символизма. Стоит предположить, что "Просветлённая ночь" — предельно личная история: Меркурьев обнажает перед зрителем свою жизнь. Причем акт рождения личности выражается в пробуждении, которое важнее биологического появления на свет. Именно с пробуждения — психологического, нравственного и интеллектуального — начинается век человека, и именно в пробуждении больше всего нуждается каждый индивид.
"Маленький принц, живущий на своей планете", — так сказала в свое время про Андрея Меркурьева ведущая балерина современности Диана Вишнева.
На сцене рождается красота. В какой-то миг проскальзывает стилистика эллинистической цивилизации — монументальные движения, четкие и ритмичные повороты и даже броски, струящиеся ткани женских балетных костюмов, вьющиеся волной и напоминающие еле уловимые колонны. Даже эстетика шагов особенная — гарцующая. Именно в такие моменты прослеживается глубинная связь времен, когда невидимыми нитями современный русский балет связывается с великим предшественником — петербургским академическим балетом.
Мы становимся свидетелями всепрощающей и всепринимающей любви, восхождения двух любящих сердец на новый уровень духовности, когда кровное родство ничего не значит, где царит надбиологическое понимание любви и верности.
В качестве апофеоза своей собственной эстетики Меркурьев создает центральную хореографическую композицию — величественную фигуру-ансамбль, живой пьедестал, который на глазах начинает визуально эволюционировать от статуи авангарда 30-х годов прошлого века до прекраснейшего цветка лотоса с ожившими лепестками, олицетворяющими незапятнанный исток мира, символ пробуждения, просветления, чистоты, возрождения, счастья и духовности.
Стилистика живого монумента, а может быть, посмертного надгробья, уже была им опробована в "Крике", когда пылающие в огне руки людей вызвали у зрителей в зале слезы — настоящий вопль в Одессе. И на этот раз публика в зале была обезоружена: многие ощутили озноб оголенных нервов. Это и есть пробуждение.
Балет "Просветлённая ночь" — это психологический акт принятия окружающего мира во всем его разнообразии и несовершенстве. Принятие — первый шаг к гармонии, к примирению со своими чувствами, страстями и страстишками, а не безмолвного согласия с обстоятельствами.
Поэтому и финал не менее драматичен по накалу переживаний. Никто не хочет уходить, все хотят жить, творить, создавать красоту. Мы видим акт экзистенциальной борьбы за существование, меркурьевский герой взывает: "Подождите!". Но неумолимо, как шаги Командора, поднимается пол с оркестром и полностью закрывает сцену: наш Мастер растворяется в Вечности, и лишь музыка продолжает править балом — ее верховенство подчеркивает быстротечность и мимолетность жизни.
Безусловно, авторскую хореографию Андрея Меркурьева никто не исполнит лучше него самого (как тот же Алексей Ратманский). В каждом движении особый, меркурьевский почерк. Андрей Меркурьев как хореографический камертон: он не гонится за техникой танца, не пытается никого удивить, для него наиболее важны танцовщики и музыка — именно этим он поражает зрителя.
Кристальная чистота неоклассицизма хореографии Меркурьева — это новая страница отечественной школы балетного искусства.
Какое счастье и свобода — танцевать в своих собственных балетах на самую красивую музыку на свете! Совершенство и глубина музыки, помноженные на изысканность хореографии, запредельный профессионализм исполнителей — артистов Большого театра, поднимут "W.ODA" и "Просветлённую ночь" в первую десятку лучших одноактных балетов современности.
Мы — свидетели рождения нового хореографа, который продолжает великие традиции русского балета и привносит свое, новое. Балеты высочайшего уровня рождены здесь, в Москве, в России.