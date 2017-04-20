Новая высота Андрея Меркурьева

Алексей Блинов, член Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня", заместитель руководителя Биографического института Александра Зиновьева

Одесский театр оперы и балета без объяснения причин снял с репертуара балет "Крик", поставленный в 2014 году российским хореографом, заслуженным артистом России Андреем Меркурьевым по роману Александра Зиновьева "Иди на Голгофу".

От "Крика" к "Признанию"

Завершился почти трехлетний триумф уникальной постановки балета "Крик" в Одессе (отдельные его части неоднократно показывались на мировых конкурсах хореографов и фестивалях), и только начинается карьера молодого хореографа — звезды Большого театра Андрея Меркурьева, который отмечает в этом году 40-летний юбилей и 20 лет творческой деятельности.

Весь год балетоманы многих стран мира будут наслаждаться работой мастера: обещаны участие в фестивалях, гала-концертах, гастролях, собственных постановках, творческих вечерах и даже пробы в кино. В феврале этого года он восхитил Москву вечером авторской хореографии "Андрей Меркурьев. Признание", где представил две новые премьеры на рафинированную музыку высочайшего класса — одноактные балеты "W.ODA" (композитор Филип Гласс) и "Просветлённая ночь" (композитор Арнольд Шёнберг).

Правда, Большой театр не предоставил сцену для хореографической премьеры Меркурьева. Поэтому солист Большого вынужден был выступать на подмостках московского театра "Новая опера".

Так, не проявлен интерес и к новаторскому балету "Крик", несмотря на очевидный запрос публики. Как же умеют и любят в России разбрасываться талантами, особенно если речь идет о национальном достоянии.

Может быть, и это подтолкнуло Меркурьева к стремлению творить самостоятельно: он уже не в штате ГАБТ, стал приглашенным солистом, на главной сцене мы его уже видим нечасто. Но, быть может, это и хорошо, потому что теперь можно свободно творить и самому решать, что ставить.

© Фото предоставлено Биографическим институтом Александра Зиновьева/Кирилл Стоянов Андрей Меркурьев © Фото предоставлено Биографическим институтом Александра Зиновьева/Кирилл Стоянов Андрей Меркурьев

Что же создал нового хореограф Меркурьев?

Если хореографический дебют, балет "Крик" по философскому роману Александра Зиновьева "Иди на Голгофу", стал для Меркурьева квинтэссенцией всего его творчества, в который он вложил лучшие находки и мечты, то автобиографическое "Признание" — это своего рода психологическое погружение в более глубокие пласты подсознания, обнажение творческого "я" перед миром.

"Признание" — это дань тому самопожертвованию, поистине каторжному труду и постоянному преодолению себя, с которым сталкивается каждый, кто решил посвятить свою жизнь служению высокому искусству. Первые шаги становления, труд, пот, боль и душевные раны, первые открытия, осознание себя как танцора и счастье жить танцем. Личный жизненный подвиг Андрея Меркурьева в том, что он прошел через травмы, не совместимые с карьерой в большом балете, но, превозмогая себя, пережил их и покорил сцену.

"Признание" максимально абстрагировано от реальности — это торжество эстетики, красоты, музыки и танца. Состоялся уникальный проект, в котором приняли участие звезды Большого театра в свободное от основной работы время: Екатерина Крысанова, Кристина Кретова,

Семён Чудин, Анна Балукова, Кристина Карасёва, Диана Косырева и многие другие. Прима-балерина Екатерина Крысанова даже отказалась от участия в личных гастролях со словами: "Хореографию Меркурьева я еще не танцевала, и неизвестно, получится ли еще раз с ним станцевать".

Артисты поверили хореографу и пришли за творческой самореализацией и свободой.

Кажется, что сюжетной линии нет — и "W.ODA" и "Просветлённая ночь" этим напоминают исторически первый полноценный бессюжетный балет "Драгоценности" Джорджа Баланчина: концентрированная красота хореографического рисунка, который подвластен только музыке. Но в балетах Меркурьева везде прослеживается одна линия — тема одиночества. Авторский проект "Признание" — это крик души, призыв: "Люди, будьте добры и честны!".

"Двойной концерт для скрипки и виолончели" Филипа Гласса вдохновил Андрея Меркурьева на создание балета "W.ODA" ("дабл ю — двойной", "вода", "ода") — философское размышление о мире, человеке, жизни, счастье, смерти, страхе, одиночестве, поиске, надежде и любви.

Это сложная музыка, на которую, по словам мастера, ставить было труднее, чем он себе представлял. "W.ODA" — словно течение жизни, как человеческая река, чистая и мутная: кто-то радуется, кто-то грустит. Мы все одинокие, и каждый несет по жизни свой крест: от сцены веет ощущением мужского и женского одиночества.

Образы пронзительного и одновременно непрерывно и напряженно думающего одиночества создают Кристина Кретова и Семён Чудин — в их сольных партиях мысли превращаются в физически ощутимые сущности. Водоворот жизни, показанный на сцене, бесконечное общение людей, суета, лишние движения рождают космическую картину круговорота в природе. Колесо жизни вращается вокруг человека, становясь его судьбой, с ошибками и достижениями, опытом и случайностью, грехом и наказанием.

Да, жизнь есть движение, да, мыслю — следовательно, существую, глаголю — следовательно, действую, но так ли это важно и является ли это необходимым условием для счастья и любви? И какова плата за свободу быть частью этого броуновского движения?

В какой-то момент возникает аллюзия на "Сто лет одиночества" Маркеса: все исполнители расходятся со сцены в разные стороны, умирают, на большой семейной фотографии не остается живых. Так и мы приходим в этот мир одни и уходим из него поодиночке.

Меркурьев помогает преодолеть сверхзвуковой барьер равнодушия — уменьшить носорожью толстокожесть современного дикаря, обвешанного с ног до головы гаджетами.

Эту задачу подчеркивают костюмы, специально созданные из прозрачной органзы. За поистине королевским дуэтом Екатерины Крысановой и Андрея Меркурьева с гиперсложными поддержками и молниеносными движениями на сцене появляется маленькая балерина, которая пишет в воздухе главное слово "Мама" и растворяется в тумане. Кто эти люди — родители? Жизнь продолжается, это образ надежды?

"W.ODA" требует от зрителя особого напряжения сил — это условие соединения с собой, возвращения к себе, усиления стремления жить. Гений Меркурьева помогает зрителю совершить высший духовный акт — нравственное восхождение, вновь поверить в любовь, чтобы мир не утратил доброту и надежду.

Балет "Просветлённая ночь" поставлен по одноименному секстету Арнольда Шёнберга. Это одно из ранних сочинений композитора, написанное под влиянием Рихарда Вагнера и позднеромантического искусства. Мифология, германские саги, вагнеровские мотивы — романтическая "Просветлённая ночь" погружает в атмосферу таинства, поднимает тему духовности на не досягаемый для современного балета уровень, до уровня эллинистических мистерий.

В балете "Просветлённая ночь" много символизма. Стоит предположить, что "Просветлённая ночь" — предельно личная история: Меркурьев обнажает перед зрителем свою жизнь. Причем акт рождения личности выражается в пробуждении, которое важнее биологического появления на свет. Именно с пробуждения — психологического, нравственного и интеллектуального — начинается век человека, и именно в пробуждении больше всего нуждается каждый индивид.

"Маленький принц, живущий на своей планете", — так сказала в свое время про Андрея Меркурьева ведущая балерина современности Диана Вишнева.

Но мальчик вырос и стал творцом, он понял мир и познал, что необходимо сделать, чтобы он был более совершенным. Теперь, перефразируя слова великого Александра Зиновьева "Я — суверенное государство из одного человека", можно сказать, что Андрей Меркурьев — это целая Вселенная из одного короля.

На сцене рождается красота. В какой-то миг проскальзывает стилистика эллинистической цивилизации — монументальные движения, четкие и ритмичные повороты и даже броски, струящиеся ткани женских балетных костюмов, вьющиеся волной и напоминающие еле уловимые колонны. Даже эстетика шагов особенная — гарцующая. Именно в такие моменты прослеживается глубинная связь времен, когда невидимыми нитями современный русский балет связывается с великим предшественником — петербургским академическим балетом.

Мы становимся свидетелями всепрощающей и всепринимающей любви, восхождения двух любящих сердец на новый уровень духовности, когда кровное родство ничего не значит, где царит надбиологическое понимание любви и верности.

В качестве апофеоза своей собственной эстетики Меркурьев создает центральную хореографическую композицию — величественную фигуру-ансамбль, живой пьедестал, который на глазах начинает визуально эволюционировать от статуи авангарда 30-х годов прошлого века до прекраснейшего цветка лотоса с ожившими лепестками, олицетворяющими незапятнанный исток мира, символ пробуждения, просветления, чистоты, возрождения, счастья и духовности.

Стилистика живого монумента, а может быть, посмертного надгробья, уже была им опробована в "Крике", когда пылающие в огне руки людей вызвали у зрителей в зале слезы — настоящий вопль в Одессе. И на этот раз публика в зале была обезоружена: многие ощутили озноб оголенных нервов. Это и есть пробуждение.

Балет "Просветлённая ночь" — это психологический акт принятия окружающего мира во всем его разнообразии и несовершенстве. Принятие — первый шаг к гармонии, к примирению со своими чувствами, страстями и страстишками, а не безмолвного согласия с обстоятельствами.

Поэтому и финал не менее драматичен по накалу переживаний. Никто не хочет уходить, все хотят жить, творить, создавать красоту. Мы видим акт экзистенциальной борьбы за существование, меркурьевский герой взывает: "Подождите!". Но неумолимо, как шаги Командора, поднимается пол с оркестром и полностью закрывает сцену: наш Мастер растворяется в Вечности, и лишь музыка продолжает править балом — ее верховенство подчеркивает быстротечность и мимолетность жизни.

Безусловно, авторскую хореографию Андрея Меркурьева никто не исполнит лучше него самого (как тот же Алексей Ратманский). В каждом движении особый, меркурьевский почерк. Андрей Меркурьев как хореографический камертон: он не гонится за техникой танца, не пытается никого удивить, для него наиболее важны танцовщики и музыка — именно этим он поражает зрителя.

Кристальная чистота неоклассицизма хореографии Меркурьева — это новая страница отечественной школы балетного искусства.

Казалось бы, что можно еще придумать новое, ведь человек танцует тысячелетия. Можно! Меркурьев раздвигает представление о возможностях классического танца: он вдыхает новую жизнь в балет.

Какое счастье и свобода — танцевать в своих собственных балетах на самую красивую музыку на свете! Совершенство и глубина музыки, помноженные на изысканность хореографии, запредельный профессионализм исполнителей — артистов Большого театра, поднимут "W.ODA" и "Просветлённую ночь" в первую десятку лучших одноактных балетов современности.

Мы — свидетели рождения нового хореографа, который продолжает великие традиции русского балета и привносит свое, новое. Балеты высочайшего уровня рождены здесь, в Москве, в России.